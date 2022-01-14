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【迅銷 6288】 Uniqlo或加價 母公司迅銷指日圓疲弱推高成本

股樓投資 20:59 2022/01/14

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日圓持續貶值，近日美元兌日元上周曾見115.82，為2017年1月以來最低。據外媒報道，迅銷（06288）旗下服裝零售商Uniqlo首席財務官Takeshi Okazaki指，日圓疲弱推高原材料和運輸成本，因此別無選擇，只能提高部份產品價格。

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

報道指，很多日本企業不願提高產品價格和工資，以免得失顧客及失去市場份額，然而近期日圓走弱，令日本企業經營情況難上加難，Uniqlo加價有望推動日本企業擺脫長達數10年的通縮趨勢。

【大行報告】 醫藥股估值吸引力逐漸顯現 中金點名看好7隻醫藥股【見下頁

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迅銷昨日（13日）公布，截至去年11月底止，首季純利按年升33%至約936億日圓。期內，收益按年升逾95%至1,322億日圓，創歷史新高。公司指，主要受惠於Uniqlo位於東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲地區業務均錄得收益及溢利大幅增長，抵銷日本及大中華地區的下跌，另一品牌GU則錄得收益和溢利下降。

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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記者：郭秀慧

UNIQLO 經濟 日圓 零售 通縮

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