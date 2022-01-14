【美股業績】摩根大通第四季賺104億美元按年跌14%　花旗少賺26%至32億美元

▲ 【美股業績】摩根大通第四季賺104億美元按年跌14% 花旗第四季少賺26%至32億美元

美股業績期，摩根大通（美：JPM）第四季純利103.99億美元，按年跌14.3%，惟好過市場預期90.9億美元；收入292.6億美元，按年跌0.3%，少過市場預期298.7億美元；每股攤薄收益3.33美元，勝市場預期3美元。摩根大通解釋，純利下跌是由於增加的非利息費用導致，集團季內非利息支出為179億美元，按年增11.5%，原因是由於薪酬提高。

花旗集團（美：C）第四季純利為31.7億美元，按年跌26.36%；每股盈利1.46美元，若剔除剝離亞洲資產帶來的成本影響，每股獲利1.99 美元，勝市場預期1.38美元；收入按年增長1.1%至170.2億美元，高於市場預期167.5億美元。純利下降主要受季內運營費用大增18.31%所致，包括出售亞洲業務的額外開支，以及持續為業務重組所進行的投入所致。

富國銀行（美：WFC）第四季賺57.5億美元，按年增86%；每股盈利為1.38美元；收入208.6億美元，按年增12.8%，高過市場預期的188億美元；其中淨利息收入跌1%至92.62億美元，因低息環境影響。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock，美：BLK）第四季管理資產（AUM）再創新高，升至10萬億美元（78萬億港元），按年增15.4%；淨流入2117.4億美元，按年增66.8%。其中，長期投資產品的淨流入1685.5億美元；純利升6.1%至16.43億美元，好過市场預期15.48億美元；每股盈利10.63美元；收入按年升14%至51.1億美元，少過市場預期51.66億美元。

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