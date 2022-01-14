單周大升5.30% 大行看好油價挑戰歷史高位

國際油價今年漲勢不斷，布蘭特期油及紐約期油周五分別升2.11%及2.46%，單周計分別升5.30及5.94%，收報86.25美元及83.63美元，挑戰去年11月約85.41及86.7美元的關鍵阻力位。

摩根大通也看好今年油價表現，周三（1月12日）表示，預計2022年石油輸出國組織（OPEC）的產能閒置將減少，從而推高油價的風險溢價，料年內油價將升至每桶125美元，2023年將升至每桶150美元。

著名基金經理Kyle Bass也認為，隨著全球經濟擺脫疫情封鎖限制，在需求激增但供應不足的情況下，油價可能在2022年上漲至遠高於100美元的水平。

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