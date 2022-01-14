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股價一度漲3% Netflix 宣布提高美國加拿大月費

環球政經 17:09 2022/01/14

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Netflix周五（14）宣布，將提高美國及加拿大的月費。官方表示，此次調漲，是為了用來支付節目製作的費用，讓用戶有更佳觀看體驗。

根據Netflix官網顯示，基本方案月費從8.99美元增至9.99美元，標準方案從原先的13.99美元調漲至15.49美元，高級會員漲幅從原先的17.99美元調漲至19.99 美元。加拿大地區的基本方案維持原價，標準方案則調漲1.50加幣至16.49加幣，高級方案最新月費為20.99加幣。美國及加拿大與高級方案月費加幅皆為約2美元。

Netflix在2019年與2020年，已調美國地區的月費。Netflix在2019年加價前，其高級會員月費僅為14美元，4年間加價約6美元。

加價消費一度刺激Netflix股價在周五上漲約3%，最終Netflix收盤報525.69美元，升1.25%。

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撰文 : 編輯：黃銳

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