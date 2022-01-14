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中煤能源發盈喜 去年盈利最少升1.5倍

股樓投資 20:19 2022/01/14

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中煤能源（01898）周五（15日）發盈喜，預期截至2021年12月31日止年度之公司股東應占利潤，為133.75億元人民幣至163.47億元人民幣之間（2020年同期：人民幣53.51億元），按年增長150.0%到205.5%。

集團指，純利增加主要由於去年主要產品銷售價格大幅上漲，加上集團增產增銷保障能源供應、科學管控成本、應佔聯營及合營公司利潤增加等。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

 

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責任編輯：黃銳

 

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