泰加保險代表德勤：仍在了解財務狀況 未能為2月到期的士保單續保　

早前獲保監委任，全面接管泰加保險有限公司的所有事務及資產的德勤稱，目前仍在了解泰加的經營及財務狀況，為保障客戶利益，泰加未能為於2022年2月到期的的士保險安排續保。

保監局於本月7日根據《保險業條例》，委任德勤的黎嘉恩及甘仲恒為泰加保險的共同及各別經理，全面接管泰加的所有事務及資產，並撤銷於2022年1月3日及4日所發出的的士保險保單退保通知書。

此外，泰加保險正為已收到泰加於2021年12月30日發出退保通知書的保單持有人，安排退保及有序地退還剩餘保費。如該類保單持有人仍未找到保險公司承接其保險，泰加將為受影響並且有需要的保單持有人安排將其保單最多延長至2022年2月5日。

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