【濠賭股】 澳門修訂博彩法 擬最多批出6個賭牌 批給期不多於10年

澳門政府於今日（14日）發布《修改第16/2001號法律（娛樂場幸運博彩經營法律制度）》法律草案，指總結公開諮詢所收集到的意見，建議訂明賭牌批給數量最多6個，明文禁止「轉批給」（即不准發副牌），批給期不多於10年，例外情況下可延長最多3年，較現行的20年期限與例外情況下可延長最多5年大幅縮短。

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澳門行政會發言人、行政法務司司長張永春表示，建議最多批出6個賭牌，是綜合考慮了社會經濟狀況，以及社會各方資源的承受能力等，並指在公開諮詢期間，大部份意見都認同做法。

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另外，法案還制定娛樂場、博彩機及博彩桌的審批規範，以規範幸運博彩的經營規模。承批公司資本金額提升至50億澳門元，並提升由澳門永久居民出任的常務董事的佔股比例至15%，令承批公司的業務與澳門建立更穩定的聯繫。值得留意的是，取消了博企須加入政府代表及限制利潤分成的建議。

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記者：郭秀慧