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【防疫抗疫基金】晚市堂食禁令延至初三　酒樓生意損失逾百萬　恐現倒閉潮

商業 20:18 2022/01/14

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有酒樓認為今次的資助金額不理想，因正值傳統旺季，生意損失慘重。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日公布第五輪防疫抗疫基金詳情，但處所的資助金額較第四輪減少一半。有中式酒樓表示，金額不符預期，憂業界出現倒閉潮。

【日本麒麟】傳麒麟擬終止華潤中國合資業務　轉投精釀啤酒市場

【防疫抗疫基金】食肆資助額縮水一半　餐廳：交租亦不夠

雖然第五輪防疫抗疫基金將會以第四輪支援為藍本，但處所資助金額較第四輪減少一半。中菜館「龍圖閣」估計今輪將會獲得15萬元資助額。該店負責人陳強坦言，金額不理想，特別是本月是傳統高消費旺季。對於行政長官林鄭月娥表示今次防疫措施的受限時間較短，故資助金額減半，他認為港府沒有考慮到餐飲業實際的經營情況。

陳強續指，本月的生意額達平時的1倍至2倍，可高達120至140萬元，當中有近8成來自晚市。現時禁晚市堂食一個月，每月固定雜費開支、人工成本等，仍有約40萬元。他直指，15萬元的資助額只足夠支付大部分薪金。今次晚市堂食禁令碰上旺季，加上實行趕急，不少食肆亦預多了人手、食材。陳透露，政府公布消息後，有不少業者苦言：「可能倒閉更好」；大型酒樓承受的壓力更大。

酒樓：有好過無

另一受訪者倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，對於大型酒樓而言，是次的資助算是「有好過無，但有亦等於無。」他估計，疫情亦令酒樓生意「打7折」。在晚市禁堂食28日，將額外損失至少800萬元生意額。

蘇認為，酒樓難以受惠於是次的資助。按其面積估算，今次該酒樓應分兩次獲得共逾25萬元資助額，即每次12.5萬元。但他解釋，營運大型酒樓，每個月亦要5至6萬元保費。這筆資助（12.5萬元）一天生意亦不夠。

【貨運入口】食材或難抵港致來貨價升　商戶稱只好「硬食」

記者：葉泳珊

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