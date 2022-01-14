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【大行點睇】國際油價料上升 美銀證券列中石油為首選

股樓投資 20:10 2022/01/14

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美銀證券發表報告，指仍看好2022年至2023年國際油價的走勢，預計新興市場消費反彈，將刺激原油需求上升，布蘭特期油均價料由2021年每桶71美元提高至75美元。美銀證券又預計原油供應將上升，2022年非OPEC+國家每日產量料將提高200萬桶，市場價格料維持相對平衡，未來十年長期石油價格維持在70至100美元每桶的水平。

同場加映   【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

 

美銀證券認為，內地現時首要考慮能源安全需求，預計石油企業今年上游資本開支將增加3.5%，考慮到碳中和目標，料將增加天然氣業務，清潔能源投資將加快。美銀列中石油 （00857） 為首選，評級為「買入」，目標價5元；而中石化 （00386） 評級及目標價亦分別提高至「買入」及5.1元。

 

同場加映【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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撰文 : 謝克迪, CFA

中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 石油 天然氣 經濟 石油輸出國組織 買入 目標價 市盈率 布蘭特期油

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