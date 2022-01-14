【防疫措施】一文看清最新防疫措施 林鄭月娥：禁晚市堂食、關表列處所延長至年初三 宣布啟動第五輪防疫抗疫基金

新冠病毒變種病毒株Omicron火速在本港蔓延，並爆發第五波疫情。特首林鄭月娥於周五（14日）傍晚6時召開記者會，宣布將早前推出的一系列社交距離措施：包括禁晚市堂食、關閉表列處所等措施再延長14天，至2月3日（年初三）；同時取消大型活動包括今年的年宵市場和美食嘉年華取消。

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林鄭月娥上周三（5日）宣佈，於1月7日起收緊社交距離措施14天（1月7日至20日），包括食肆晚上6時後禁止堂食、關閉表列處所（包括酒吧及酒館、第599F條指定處所及康文署場地第599F條指定處所包括：遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所（主題樂園、博物館）、公眾場所、美容院、郵輪）。她周五宣佈，將上述措施再延長14天，即延長至2月3日（年初三）；同時也取消大型活動，包括年宵、新春市場及活動，如年宵市場和美食嘉年華。

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林鄭月娥指，由於今年的年宵市場和美食嘉年華取消，年宵檔主除了可獲食環署退回持牌費用之外，政府會在此基礎上再多給50%資助，而美食嘉年華檔主則可獲單次定額資助。

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她補充，限期結束後，即年初四（2月4日）起，除非新型冠狀病毒疫情明顯逆轉或出現大規模爆發，政府將以疫苗氣泡為基礎，逐步放寛規限處所。



同時，她也公布啟動第五輪防疫抗疫基金，支援受社交距離措施影響的營業處所包括食肆、美容院等，以及體育教練及藝術工作者等，基金總額達35.7億元。她指出，基金資助對象針對兩大範疇，第一類是受新一輪收緊社交距離措施直接影響的處所如食肆、美容院、健身中心等，以及個人如體育教練、個人藝術工作者等。

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至於第二類，是因香港未能恢復與海內外人員往來，而長期處於冰封狀態的行業，包括旅遊業和跨境客運業等。新一輪防疫基金以第四輪防疫抗疫基金為藍本，資助額方面，合資格處所可獲第四輪基金的一半，而個人則可獲三分之二

大部分資助措施將於下周起接受申請，並爭取在農曆年前後發放，林鄭月娥形容，是次第五輪防疫抗疫基金的安排是「有史以來最快的工作」。

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記者：陳詠妍