【虛擬世界】元宇宙概念先驅遊戲《第二人生》 創辦人Philip Rosedale回歸擔任戰略顧問

早於2003年正式上線的網絡遊戲《第二人生》，可讓玩家在虛擬世界閒逛、社交和購物，稱得上是元宇宙虛擬世界的先驅。遊戲創辦人Philip Rosedale於2010年離開了《第二人生》的母公司Linden Lab後，近日宣布正式回歸這家由他一手創辦的公司，擔任戰略顧問一職。他亦會從他2013年創辦的High Fidelity公司中，為《第二人生》注入資金、專利技術及開發人員。

【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

元宇宙相比現有的數碼平台，提供更具沉浸式的體驗，因此Rosedale認為現時科技巨企的一些行為，例如是追蹤用戶行為以便定位廣告，在元宇宙中對用戶將會是有害的。《第二人生》儘管在元宇宙發展中似是先行者，但某程度上卻是失敗者，它早於 Facebook 成立之前推出，但用戶數目自2008年以來，一直徘徊在100萬名左右，相比之下，Meta公司的Facebook、Instagram和其他服務，每月的用戶數目超過35億。

【延伸閱讀】【90後財務自由人@iM網欄】顛覆人類的生活？重點分析元宇宙

【延伸閱讀】【元宇宙】大和料中國2025年元宇宙市場達300億美元 騰訊及網易有條件推相關遊戲

Epic Games的《要塞英雄》與Roblox公司的《機器磚塊》，亦有意在元宇宙發展中分一杯羹，它們的用戶數目亦超出《第二人生》好多倍。《要塞英雄》和《機器磚塊》的用戶，很多都是近廿多年左右出生的，但《第二人生》本身已有近廿年歷史，這些用戶對《第二人生》未必會像上一輩人那樣熟悉。

【延伸閱讀】【科技產業】元宇宙概念掀起搶人大戰 AR/VR工程師成新興熱門職業

【延伸閱讀】【智能眼鏡】傳聞谷歌正秘密開發 AR 眼鏡 與蘋果競逐元宇宙商機？

【筍工推介】郵政署招聘銷售經理 主要負責電子商務方案 月薪逾4.2萬元【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

《第二人生》的母公司Linden Research，其董事長Brad Oberwager表示，他正在與Rosedale合作以為遊戲注入動力，他說《第二人生》的用戶可從遊戲經濟中將金錢轉移至現實世界，此功能是其他一些新興元宇宙所沒有的，應該可以藉此吸引到用戶。他補充說，即將到來的遊戲升級，將聚焦於進一步改善遊戲的社交及經濟內容，例如是虛擬化身（Avatar）及數碼市場，有望推動用戶增長。

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文