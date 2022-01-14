【筆記型電腦】進軍元宇宙　MSI全新「Meta-Ready」系列筆記型電腦攻港

元宇宙（Metaverse）虛擬世界包含區塊鏈、加密貨幣、VR／AR 技術，甚至電腦設備。看準元宇宙趨勢，電子零組件及電腦製造商品牌微星科技（MSI），近日就宣布以「Meta-Ready」作賣點的全新系列筆記型電腦，即將登陸香港，預計於1月底進行預購。

是次登場的共有三款重要機型，分別是主打商務與電競雙功能的Stealth GS77 及大玩電競元素的 Raider GE76 型號。兩款電腦均配備第12代Intel Core i9處理器及Nvidia GeForce RTX3080 Ti GPU顯示芯片。

另外，MSI也與遊戲開發商Ubisoft合作推出的 Crosshair 15-Rainbow Six：Extraction限定版型號，採用第12代 Intel Core i9處理器及 Nvidia GeForce RTX3070 Ti GPU 顯示芯片。

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採第12代Intel Core i9 CPU效能升級

這系列的電腦均採用最新第 12 代 Intel Core i9 處理器，效能較上一代提升20％以上；第二代的 Nvidia RTX 3080 Ti GPU 顯示芯片，也能較上一代快 15％ 以上效能，部分型號再加入獨家設計的相變式液態金屬散熱技術，也能為處理器提升達 10％ 效能。

搭載新AI 自動對應效能模式

另外，軟件程式於新一代筆記型電腦上也有新功能。提供全新的 MSI Center 人工智能模式，以智慧自動（Smart Auto）功能自動偵測使用狀態，系統自動選擇以慳電模及遊戲模式等最佳模式；另再以環境靜音（Ambient Silent AI）功能，根據偵測環境噪音自動調整風扇速度，提供最寧靜的使用體驗。

Stealth GS77 規格表：

處理器： 12th Gen Intel Core i9-12900H 顯示芯片： Nvidia GeForce RTX 3080Ti 記憶體： DDR5-4800 64GB 屏幕： 17.3 吋 4K 解像度 音效喇叭： 2W x 2、2W x 4（Dynaudio System） USB 接頭： USB 3.2 Type-C、USB 3.2 Type-A x 2 無線網絡： Wi-Fi 6E、Ethernet E3100、藍牙 V5.2 體積： 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8mm 重量： 2.8kg

記者：向頌勤

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G正式公售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

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