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Google買入倫敦辦公大樓　斥資10億美元

環球政經 20:19 2022/01/14

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科技巨頭Google周五（14日）宣布，已斥資10億美元購入目前租用的倫敦市中心一棟大樓，儘管在疫情下影響員工回辦公室工作的意願，但Google此舉表明其對該辦公室作為工作場所的未來充滿信心。

Google在英國擁有6,400名員工，該公司計劃花費數百萬英鎊重新裝修這位於Central Saint Giles大樓內，臨近倫敦市中心Covent Garden的辦公室。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

Google母公司Alphabet（GOOGL）財務總監Ruth Porat表示，公司已經在英國經營近20年，買下這大樓，反映公司對英國發展的持續承諾。

Google計劃對大樓進行改造，使其適合團隊合作，並設有會議室，為員工創造更多空間。該公司表示，新的翻新工程還將設有室外有蓋工作空間，讓員工可能呼吸新鮮空氣。

該公司還計畫在倫敦King"s Cross區附近設立新辦公室，預計英國辦公室最終可容納1萬名員工。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指今年目標27000點 看好3大板塊 高盛選出近20隻首選港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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