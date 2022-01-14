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【電動車】電動車有望大規模普及化？ ONE公司設計出全新電池 可讓Model S持續行駛1120公里

環球政經 20:04 2022/01/14

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電池新創ONE近日發表最新測試成績，一輛改裝電池的特斯拉Model S，在道路實測的續航，可以跑出單趟超過 1,200 公里的驚人成績。

【二手樓價】元朗PARK YOHO兩房錄蝕讓　業主三年半輸48萬【下一頁

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

電池新創 ONE（Our Next Energy）在一輛特斯拉Model S車上，安裝了他們研發的新電池，根據他們發布的影片顯示，這款電池讓 Model S 足足跑了 752 英里，相當於 1,203 公里，幾乎是特斯拉原廠數據的兩倍。在是次實驗中，Model S以平均時速約 90 公里的速度，在快速道路上持續行駛，穿越整個密西根州，總共行駛了 1,203 公里不需任何充電。

根據ONE 說法，能夠產生如此效果，全因他們研發的新技術，能夠讓電池芯的能量密度大幅提升，Model S 原廠的電池組容量為 100 kWh，在相同的電池組體積下，ONE Gemini 電池能提供 199.8 kWh 電量，電量翻倍，續航力自然也就大增。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

在技術上，ONE將在2022年繼續測試不同的材料，包括無石墨、無鈷等組合，同時也將測試使用磷酸鐵鋰電池的效果，期望能將電池芯的能量密度進一步提升到 290 Wh/kg。

ONE預期在2022年第二季，就可以生產一千顆左右的測試電池芯，作為規模化量產的先導計畫，如果一切順利，2022 年底他們就將具有商業化的能量。

【絕世好老闆】帝盛酒店邱詠筠為感謝報答員工 派2個月發花紅兼加薪【下一頁

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記者：鄭日棱

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