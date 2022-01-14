【大行點睇】最佳時間尚未結束 美銀維持看好亞洲航運股

美銀證券發表報告，維持對亞洲航運股看好。該行認為集裝箱最佳時間尚未結束，預期運費及盈利仍然有較大的上升空間，同時把中遠海控 （01919） 的目標價由19.25元增加至21.5元，維持「買入」評級。

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該行又認為，乾散貨正在上行周期，維持太平洋航運 （02343） 在2月運費將會見底，同時派息或有驚喜，因此維持「買入」評級，由6.3元目標價下調至6.1元。油船方面，該行認為今年行業將會反彈，中遠海能 （01138） 估值吸引，維持目標價5.2元及「買入」評級。

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