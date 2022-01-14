【大行點睇】需求拖累供應變化有限 高盛下調資源股目標價

高盛發表報告，由於供應變化有限，認為內地需求疲弱，將令今年中國基本原材料行業供需出現惡化，預計今年內地水泥、鋼鐵及鋁的需求下跌2%至6%，不過煤炭、銅及鋰化學品需求仍有增長，認為鋼鐵、鋰及銅的表現最佳，煤炭及鋁則相對較弱。

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高盛下調今年水泥、鋼、動力煤及上海期貨交易所的鋁價格，而鋰則獲得上調。因應對資源價格的預測，高盛將其覆蓋的資源股盈利預測及目標價平均調低一成，其中中鋁（02600）評級由「買入」降至「沽售」，目標價削半至3.4元。

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