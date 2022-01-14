  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 20:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】需求拖累供應變化有限 高盛下調資源股目標價

股樓投資 19:42 2022/01/14

分享：

高盛發表報告，由於供應變化有限，認為內地需求疲弱，將令今年中國基本原材料行業供需出現惡化，預計今年內地水泥、鋼鐵及鋁的需求下跌2%至6%，不過煤炭、銅及鋰化學品需求仍有增長，認為鋼鐵、鋰及銅的表現最佳，煤炭及鋁則相對較弱。

同場加映   【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

高盛下調今年水泥、鋼、動力煤及上海期貨交易所的鋁價格，而鋰則獲得上調。因應對資源價格的預測，高盛將其覆蓋的資源股盈利預測及目標價平均調低一成，其中中鋁（02600）評級由「買入」降至「沽售」，目標價削半至3.4元。

 

同場加映【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

動力煤 港股 經濟 中國鋁業（02600） 買入 目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
【專家教路】安心出行設定離開時間 免因忘記登出被送往強檢
【專家教路】安心出行設定離開時間 免因忘記登出被送往強檢
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款