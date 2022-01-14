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【防疫抗疫基金】食肆資助額縮水一半　餐廳：交租亦不夠

商業 19:41 2022/01/14

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新一輪防疫抗疫基金最快於下周接受申請，並於農曆新年期間發放資助。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日公布第五輪防疫抗疫基金詳情，支援受最新一輪防疫措施影響的行業及處所，最快於下周接受申請，並於農曆新年期間發放資助。

第五輪防疫抗疫基金將會以第四輪支援為藍本，但林鄭月娥提到，由於今次收緊防疫措施的受限時間為期4星期，較第三、四輪的時間短，故資助金額為第四輪的一半。而從業員的資助額，則會是第四輪的3分之2。

【貨運入口】食材或難抵港致來貨價升　商戶稱只好「硬食」

以餐飲業為例，處所面積不超過100平方米的食肆，資助金額將會是5萬元（第四輪為10萬元）；面積為100平方米以上至200平方米的食肆， 資助金額將會是10萬元（第四輪為20萬元），如此類推。

「幸福四季椰子雞」負責人何樂恒估算，今次該餐廳可獲得15萬元資助額。他坦言，金額不足以繳交租金，「每月20萬元租，連同管理費已超過23萬元。」何稱，期望業主可減租，令資助金額不需完全用於交租，仍可預留支薪。

以晚市作為主要收入來源，他估算，在28天晚市禁堂食期間，餐廳生意額急跌至少7至8成。外賣由於平台抽成高、火鍋需求不高，難以幫補生意。

何樂恒又認為，若資助可於農曆新年前發放更好，「因就算只是先發放１萬元，大家亦希望有錢落袋過年。」他坦言，始終最希望可以完全控制疫情，令經營可回復正常。

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