【二手樓價】業主急換樓　蝕讓都照賣　屯門萬寶大廈366萬沽　累減7%　3年帳面蝕近28萬

二手減價潮現象頻生，連以樓價銀碼細聞名的屯門「置樂三寶」亦錄蝕讓成交。中原地產葉津榮表示，屯門萬寶大廈剛錄得一宗蝕讓成交，屬中層E室，實用面積256平方呎，兩房間隔，新近以366萬元沽出。

代理指，單位去年11月叫價393萬元，近日調低至375萬元，最終再減價，累減27萬元或7%，以366萬元沽出，折合實用呎價14,297元。據悉，業主因為換樓，故此蝕賣急沽。而買家則為區分支家庭客，鍾情單位附有企理裝修，大廈位置亦方便，見價錢吸引，即購入自用。

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資料顯示，原業主於2018年7月以393.8萬元買入單位，現轉手帳面蝕27.8萬元或7%。

屯門萬寶大廈與麗寶大廈及利寶大廈合稱「置樂三寶」，一般而言放盤單位銀碼較細，叫價400萬元以下，若借足九成按揭，首期不用40萬元。惟置樂三寶樓齡舊，均逾30年，且放盤量不多。

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