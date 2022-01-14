【加密貨幣】北韓黑客去年竊取4億美元加密貨幣　為有史以來最高金額

《路透》報道，區塊鏈分析公司Chainalysis在最新一份報告中指出，北韓去年7度攻擊加密貨幣平台，提取了價值近4億美元的加密資產，這是有記錄以來金額最多的一年。

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昨日（14日）發布的報告提到，由2020年到2021年，與北韓有關的黑客數量從4個增至7個，而這些黑客竊取的價值增長了40%。當北韓獲得了資金的保管權，為掩蓋和套現，隨即開始謹慎的洗錢程序。

報告又提到，攻擊者會使用網絡釣魚、代碼漏洞、惡意軟件等，從不同機構的「熱錢包」（hot wallets）中，將資金轉移到北韓控制的網絡地址。研究人員從 2017年至2021年的49次獨立黑客攻擊中發現，尚有價值1.7億美元未「清洗」的加密貨幣資產。

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負責監督和制裁北韓的聯合國專家小組指責，當地使用被盜資金，以支持其核計劃和彈道導彈計劃，以圖規避制裁。北韓就否認相關指控。

美國去年落案起訴三名北韓情報部門的程式員，指控他們在數年內，大規模攻擊旨在竊取超過13億美元的金錢和加密貨幣，影響不少公司，包括銀行、荷里活電影製片廠等。

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