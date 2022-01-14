【新股IPO】德盈控股2250下周掛牌 公開發售超購6.3倍 一手中籤率30% 暗盤升11%

經營B.Duck品牌的德盈控股（新上市編號:02250）將於下周一（17日）招股，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開16%，報2.38元，最高曾見3.2，低見2.18元，暗盤收市報2.27元，較招股價2.05元升10.7%；以每手1000股計，一手帳面賺220元。

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德盈控股以招股價下限2.05元定價，其招股價範圍介乎2.05至3.45元，香港公開發售部分錄得超額認購約6.31倍，國際發售部分則錄輕微超購；一手中籤率30%；聯席保薦人為光大證券(國際)。

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該股是次集資所得，其中25.8%將用於提升公司知識產權角色的品牌形象及知名度；25.7%將用於建立公司的「粉絲平台」；17.5%將用於加強公司的新經濟線上銷售渠道；11.8%將用於進一步增強公司的內部設計能力以提供有創意及創新的解決方案；9.2%的所得款項淨額將用於償還現有債務；餘下10%將留作一般營運資金。

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記者：張以正