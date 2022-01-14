【二手樓價】元朗PARK YOHO兩房錄蝕讓　業主三年半輸48萬

近期業主叫價態度軟化，吸引買家伺機吸納筍盤。中原地產王勤學說，元朗Park YOHO Milano 36B座中層E室，實用面積504平方呎，兩房間隔，原叫價760萬元放盤，終減價35萬元，以725萬元易手，實用呎價約14,385元，略低於市價。

王勤學指，原業主於2018年8月以773.3萬元一手買入單位，持貨3年多，現帳面蝕48.3萬元，物業期內貶值約6%，但據悉發展商當時提供回贈優惠，估計業主實際蝕幅較少。

焦點新盤

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談到近期市況，王勤學指元朗區部分屋苑交投量比上月改善，當中Park YOHO續錄減價成交，本月累錄5宗成交，已追平上月全月，按月平均實用呎價回落約3%。

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