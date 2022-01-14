  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】元朗PARK YOHO兩房錄蝕讓　業主三年半輸48萬

股樓投資 19:46 2022/01/14

分享：

近期業主叫價態度軟化，吸引買家伺機吸納筍盤。中原地產王勤學說，元朗Park YOHO Milano 36B座中層E室，實用面積504平方呎，兩房間隔，原叫價760萬元放盤，終減價35萬元，以725萬元易手，實用呎價約14,385元，略低於市價。  

王勤學指，原業主於2018年8月以773.3萬元一手買入單位，持貨3年多，現帳面蝕48.3萬元，物業期內貶值約6%，但據悉發展商當時提供回贈優惠，估計業主實際蝕幅較少。 

焦點新盤

映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

談到近期市況，王勤學指元朗區部分屋苑交投量比上月改善，當中Park YOHO續錄減價成交，本月累錄5宗成交，已追平上月全月，按月平均實用呎價回落約3%。 

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 元朗區 PARK YOHO Milano 中原地產

上一篇文章

【大行點睇】最佳時間尚未結束 美銀維持看好亞洲航運股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
【專家教路】安心出行設定離開時間 免因忘記登出被送往強檢
【專家教路】安心出行設定離開時間 免因忘記登出被送往強檢
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款