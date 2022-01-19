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【iMoney有禮】送你北角匯 x 荃錦中心x 新領域廣場 【新春遇.花.緣】手工立體利是封乙套(共12個)

理財智慧 19:03 2022/01/19

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iMoney GIFTaway】送你北角匯 x 荃錦中心x 新領域廣場

【新春遇..緣】手工立體利是封乙套(12)


名額15
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今個新春新地旗下商場：北角匯、荃錦中心及新領域廣場聯合推出【新春遇.花.緣】手工立體利是封。以極花心思的花款花語，祝願港人：遇見花開即「緣」滿。利是封共有2款設計，分別以象徵健康的重瓣長壽花以及寓意幸福的重瓣天竺葵為靈感，用上三層花瓣設計呈現真花般的3D立體層次。利是封更一改傳統，將「開口」設於正面中央「花芯」位置內，讓打開利是封的一刻有著「開心(開芯)」之喜慶寓意。

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

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截止日期﹕2022124日（下午2時正）

^圖片只供參考
^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。
^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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