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【精明裝修】水性漆？油性漆？7大選擇油漆注意事項

理財智慧 19:18 2022/01/14

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不論新屋裝修還是舊屋翻新，油漆都佔單位一個重要的位置，因此選擇合適的油漆，不但可以令家居帶來煥然一新的感覺，更可以令牆面不易剝落，突顯單位的風格，今期《精明裝修》，提供注意事項，以及日常保養牆身的方法，讓各位讀者購買油漆時加以參考。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

選擇油漆的注意事項

1. 考慮自身需要

油漆種類繁多，選擇油漆時除了留意品牌、價格、應用位置及材質外，還要考慮自身需要，假如家中有兒童可以選擇抗污能力較高的兒童漆，居住在潮濕的地區可以選擇防潮防霉效能較好的5合1油漆，而單位有西斜問題，可以選用淺色的油漆，因為深色油漆在陽光長期照射下會較易褪色。

2. 將色卡放直觀看

由於牆身是垂直，市民在色卡上選擇油漆顏色時，建議將色卡放直觀看會較為準確。一般而言，購買油漆時以色卡的色號為準，但油漆顏色有可能因為室內燈光及物料上色後而出現少許落差。

3. 需選定油漆種類及顏色

市民在購買油漆前，需選定油漆種類及顏色，油漆使用量視乎單位大小及牆身面積而決定。以實用面積400平方尺的單位並塗上3次面漆為例，一般約需3罐5公升裝的油漆，及1罐白色油漆供天花使用。部分零售商會採用每「卡」為計算單位，「卡」是業內常用的術語，即是「加侖」，每加侖約等於4.5公升，但市面上的1加侖油漆，通常是指5公升罐裝油漆。市面上所出售的罐裝乳膠漆大多以1公升或5公升為主，但由於藝術漆質地黏稠，因此通常以公斤作單位，而磁油則有1公升或3公升可供選擇，

 

以上內容輯錄自739期《iMoney Focus》封面故事。

 

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責任編輯：羅浩濂

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