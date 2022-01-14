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【港股冷靜期】聯交所將SPAC納入市調機制　5月起冷靜期擴至ETP

股市 19:16 2022/01/14

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聯交所將SPAC納入市調機制　5月起擴大冷靜期至ETP

特殊目的收購公司（SPAC）上市機制於今年初起生效。聯交所發通告指，為減低價格波動風險，SPAC 股份及權證會於上市首月內及之後納入市調機制（俗稱「冷靜期」），SPAC股份於上市首月內及之後的觸發門檻為加減15%及30%，相關權證則分別為加減25%及50%。

畢馬威：港版SPAC有助吸引大中華及東南亞企業來港上市，看【下一頁】

交易所將於推出SPAC機制後適時檢討上述的市調機制觸發門檻以確定其是否有效。同時，SPAC股份及 SPAC權證於首次上市日至SPAC併購交易完成期間分開買賣。

通告又指，為使所有交易所參與者熟習SPAC股份及 SPAC權證的推出及納入市調機制適用證券，交易所將會於2月8日至2月18日安排端對端測試環節，並於2月19日安排實習環節。

5月起擴大冷靜期至ETP

另外，聯交所宣布，暫定於今年5月起，市調機制涵蓋範圍（市調機制證券）將擴大至交易所買賣產品（ETP），生效日期將稍後公佈。ETF及-1x反向產品的觸發門檻為加減5%，2x槓桿產品及-2x反向產品為加減10%。

納入市調機制證券的ETP條件為過去3個月每日平均成交金額不低於或等值1億元，及上市不少於3個月。然而，若已被納入市調機制證券的ETP，連續兩個季度每日平均成交金額高於或等值5000萬元，但低於1億元，或過去3個月每日平均成交金額低於或等值5000萬元，將會從市調機制證券名單内剔除。

相關文章：【新股IPO】春華資本及農銀國際擬籌組SPAC並在港上市　集資數億美元

【港股冷靜期】港交所5月11日擴大市調機制　擴大覆蓋500港股

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