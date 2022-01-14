▲ 【香港零售】六福上季同店銷售增45% 受惠低基數效應

六福 （00590） 公布截至去年底止3個月集團零售銷售表現。第三季整體同店銷售增45%，較第二季減少60個百分點；港澳市場同店銷售增41%，按季減68個百分點；其中，澳門同店銷售增20%，香港同店銷售增57%。六福解釋，由於香港相對澳門基數較低所致。而港澳市場季內零售銷售額按年計約有40%升幅。

另外。第三季黃金產品整體同店銷售增52%，按季減64個百分點；珠寶首飾產品的整體同店銷售增31%，按季減58個百分點。

季內，六福內地整體店舖（包括自營店及品牌店）零售銷售額按年增約30%， 其中黃金產品零售銷售額按年增50%；定價首飾產品按年計錄得低單位數字升幅；而其鑽石產品的銷售按年計則有低雙位數字跌幅。

六福表示，內地電子商務業務第三季的銷售金額按年計錄得 51%的良好增長。

截至12月底，六福在世界各地合共設有2,757間店舖，香港45 間、澳門15間。

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