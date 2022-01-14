▲ 【SVF】三三金融未符反洗錢要求 遭金管局罰款87.5萬元

儲值支付工具商三三金融服務，因違反《支付系統及儲值支付工具條例》，未能符合《條例》就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最低準則，遭金管局處以譴責及87.5萬元罰款。

金管局表示，調查發現三三金融在2016年11月至2019年6月期間，未有制定健全及適當的管控制度，以遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的有關段落，涉及在進行交易監察以持續監察業務關係，以及實施有效的姓名或名稱篩查機制兩方面上存有缺失。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，就洗錢及恐怖分子資金籌集的風險來說，大部分的儲值支付工具的業務都屬較低風險，但隨着業務規模和範疇的發展，或會出現較高風險的情況，例如預付卡被卡主以外的第三方不當地用作現金存入再提現。

朱立翹續指，所有儲值支付工具持牌人應參考這個案中有關啟示，以及金管局發出的相關《指引》和通告，持續確保其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控系統有效，以偵察、評估和管理洗錢及恐怖分子資金籌集的風險，尤其是當其面對較高風險的情況。

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