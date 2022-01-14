  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SVF】三三金融未符反洗錢要求　遭金管局罰款87.5萬元

Hot Talk 18:55 2022/01/14

分享：

【SVF】三三金融未符反洗錢要求　遭金管局罰款87.5萬元

儲值支付工具商三三金融服務，因違反《支付系統及儲值支付工具條例》，未能符合《條例》就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最低準則，遭金管局處以譴責及87.5萬元罰款。

金管局表示，調查發現三三金融在2016年11月至2019年6月期間，未有制定健全及適當的管控制度，以遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的有關段落，涉及在進行交易監察以持續監察業務關係，以及實施有效的姓名或名稱篩查機制兩方面上存有缺失。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，就洗錢及恐怖分子資金籌集的風險來說，大部分的儲值支付工具的業務都屬較低風險，但隨着業務規模和範疇的發展，或會出現較高風險的情況，例如預付卡被卡主以外的第三方不當地用作現金存入再提現。

朱立翹續指，所有儲值支付工具持牌人應參考這個案中有關啟示，以及金管局發出的相關《指引》和通告，持續確保其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控系統有效，以偵察、評估和管理洗錢及恐怖分子資金籌集的風險，尤其是當其面對較高風險的情況。

相關文章：

【監管加密資產】金管局發加密資產和穩定幣的討論文件　2024年度前引入新穩定幣監管制度

【還息不還本】金管局再延長貿易融資貸款還款期90日　續研究4月到期後續安排

金融機構 洗黑錢 金融服務 香港金融管理局 金融
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】滙豐年初平均日升1元　阿里美股低港3%　夜期跌99點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐年初平均日升1元　阿里美股低港3%　夜期跌99點（不斷更新）
【e利是】中銀新春大抽獎　派e利是有機會贏取8,888元現金獎
【e利是】中銀新春大抽獎　派e利是有機會贏取8,888元現金獎
阿里巴巴9988壞消息「打不死」　股價有望轉勢今年會造好？
阿里巴巴9988壞消息「打不死」　股價有望轉勢今年會造好？
【第五波疫情】林鄭確認：政府延長防疫措施14天至2月3日年初三　年宵花市檔主可獲抗疫基金資助
【第五波疫情】林鄭確認：政府延長防疫措施14天至2月3日年初三　年宵花市檔主可獲抗疫基金資助
【螞蟻集團】國資中國信達突退出螞蟻消費金融20%股權認購　阿里巴巴跌4%、中國信達挫11%
【螞蟻集團】國資中國信達突退出螞蟻消費金融20%股權認購　阿里巴巴跌4%、中國信達挫11%
【美股ETF】網民熱捧納指ETF TQQQ盤前報價大減5成　原來同提供商ProShares 一個動作有關！
【美股ETF】網民熱捧納指ETF TQQQ盤前報價大減5成　原來同提供商ProShares 一個動作有關！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款