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法國政府只准電費加價4% 遠低於原定35%水平

環球經濟金融 19:00 2022/01/14

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歐洲能源危機再加上通脹持續，使不少法國民眾的生活百上加斤。法國今年4月舉行總統大選，現任總統馬克龍決定管制能源價格，只准法國電力公司電費加價4%，遠低於本來加價35%的水平。

英國經濟去年11月超疫情前 受惠提前聖誕購物潮 【下一頁】

法國電力公司（Electricite de France SA）是該國電力龍頭，而法國政府則是其主要股東。

法媒《巴黎人報》（Le Parisien）周四（13日）刊登財長勒梅爾（Bruno le Maire）的專訪。勒梅爾宣布政府會限制法國電力公司的加價幅度。

《彭博社》指法國政府面對歐洲能源危機之際限制電費加價，是為了在4月大選前推出新一輪措施應對通脹，以爭取選民支持。

連同80億歐元（約713.5億港元）用電量減稅政策計算在内，法國家庭及中小企用戶的電費增幅上限為4%。

據《巴黎人報》的報道，如果政府沒有退出上述措施，這些用戶的電費將由下月初起大幅加價35%。

世銀下調今年全球經濟增長預測 受疫情及供應鏈影響 【下一頁】

法國電力公司大量的核反應堆需要定期維修，增加電力成本。由於法國電力公司傾向提前售電，因此政府限制其電力價格上限後，該公司料需要以較高價格買電，並以較低價格出售給競爭對手。

據悉，競爭對手本身已經可用低於市場價向法國電力公司購買100TWh的電力，更有機會低價再買20TWh的電力。勒梅爾指法國電力公司需為此額外花費77億至84億歐元（約697億至749億港元），具體取決於市場價格。

法國電力公司同日晚宣布利淡消息，指公司位於國内的幾座核電站的維修停工期較預期長，下調核反應堆預測產量約8%。

受上述消息影響，公司股價一度急挫25%。

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責任編輯：鄭錦玲

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