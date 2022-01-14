去年升幅跑贏Tesla（TSLA.US） 福特（F.US）短綫策略即睇 股市 18:26 2022/01/14 分享： 百年老牌美國汽車股福特（F.US）昨晚股價逆市升2%，高位創20年新高，福特去年升幅跑贏Tesla（TSLA.US），短綫策略如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽：【按此睇片】 **元宇宙概念仲有得玩 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美國提早加息憂慮漸消化 重新審視美股策略 2022/01/13 美國提早加息憂慮漸消化 重新審視美股策略 元宇宙概念 美股Unity（U.US）vs Roblox（RBLX.US）邊隻較吸引？ 2022/01/13 元宇宙概念 美股Unity（U.US）vs Roblox（RBLX.US）邊隻較吸引？ 你可能感興趣 美國提早加息憂慮漸消化 重新審視美股策略 19:03 2022/01/13 美國提早加息憂慮漸消化 重新審視美股策略 元宇宙概念 美股Unity（U.US）vs Roblox（RBLX.US）邊隻較吸引？ 19:14 2022/01/13 元宇宙概念 美股Unity（U.US）vs Roblox（RBLX.US）邊隻較吸引？ 最新專欄文章 更多 吉利汽車175反彈乏力 持蟹貨想加注睇咩價位？ 今日 吉利汽車175反彈乏力 持蟹貨想加注睇咩價位？ 長城汽車2333回軟 短綫關鍵位在哪？ 今日 長城汽車2333回軟 短綫關鍵位在哪？ 比亞迪1211股價回軟 電動車股今年升勢放緩？ 今日 比亞迪1211股價回軟 電動車股今年升勢放緩？ 阿里巴巴9988跌逾3%下望支持位多少？解讀中國信達1359退出螞蟻消費金融股權認購 今日 阿里巴巴9988跌逾3%下望支持位多少？解讀中國信達1359退出螞蟻消費金融股權認購 銅股有炒作？江西銅358短綫策略速睇 今日 銅股有炒作？江西銅358短綫策略速睇 美股 福特（Ford；美：F） 福特 汽車 Tesla 汽車股 美國 美元