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去年升幅跑贏Tesla（TSLA.US）　福特（F.US）短綫策略即睇

股市 18:26 2022/01/14

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百年老牌美國汽車股福特（F.US）昨晚股價逆市升2%，高位創20年新高，福特去年升幅跑贏Tesla（TSLA.US），短綫策略如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽：【按此睇片】

**元宇宙概念仲有得玩 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選**

欄名 : 3分鐘睇股

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