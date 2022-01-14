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【周末好去處】台灣插畫家Shiho So推首個香港個展 80年代夢幻都市Popup 進駐朗豪坊

理財智慧 15:15 2022/01/14

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潮流玩具平台kkplus夥拍本地獨立廠牌Neoncity Records，在kkplus朗豪坊店舉辦居日台灣插畫家Shiho So首個香港個人展覽 《Under the City Lights 燈火之下》，帶來富霓虹感和都市流行風格的限定畫作，更特設期間限定Popup Store，推出T-shirt、衞衣、卡式帶播放器、清酒、地毯、海報及家居小物等周邊，讓City Pop 充滿生活每個角落。

場內推出香港限定產品：T-shirt、衞衣、外套、清酒、卡式帶播放器、Milkglass、地毯、曲奇禮盒、化妝袋與手工皂套裝、透明Tote Bag、鑰匙扣圈、襟章、海報、明信片套裝及貼紙等，從服裝、飾物、音樂、家居小物到生活周邊小細節，一同入手留著美好的回憶。

    點擊圖片放大
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【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

於1 月22日前到Popup store 消費滿 200元，再追蹤kkplus 及Neoncity Records 的Instagram 和 Facebook page，更可獲即影即有照相站體驗一次，與好友留住City Pop 美好回憶。

來自台灣的Shiho So蘇詩帆，在1990年於日本橫濱出生，於台灣的國立高雄大學就讀傳統工藝與創意設計學系，專攻攝影、平面設計，畢業後任職四年的平面設計師，及後到日本留學學習插畫。Shiho So喜歡畫帶有80年代氛圍以及空氣感的角色與女子。長期與香港廠牌Neoncity Records合作，曾擔任Future Funk的代表人物、韓國DJ「Night Tempo」的專輯插畫。近期也擔任了Instagram CM插畫、日本演員山下智久合作服飾品牌企劃等。現居於東京。

活動詳情：

日期：2022年1月15日至2022年1月30日

時間：中午十二時至晚上九時

地點：九龍旺角朗豪坊商場12樓 kkplus Pop Up Store

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【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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責任編輯：龍紀瑩

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