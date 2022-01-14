▲ 【新股IPO】AI解決方案提供商創新奇智2121下周一起招股 入場費2757.5元

AI人工智能解決方案提供商創新奇智 （新上市編號：02121） 將在下周一（17日）招股，計劃全球發售4474.44萬股，招股價介乎26.3至27.3元，最高集資12.2億元，一手100股，入場費2757.5元，預計1月20日截止招股，1月27日掛牌，瑞銀、中金及華興資本為聯席保薦人。

創新奇智是次招股將引入兩位基石投資者，當中包括軟銀集團，以及美國私募基金Laurion Capital Master Fund。當中軟銀集團將認購318.61萬股，涉及資金最多達8698.05萬元；Laurion將認購1500萬美元（折合約1.17億港元）。

創新奇智主要為製造業，以及金融業公司，提供企業級人工智能解決方案，包括AI平台、算法、軟件及AI賦能設備及相關服務。

公司計劃將集資所得金額的45%，用於提高研發能力，25%用於提升商業化能力，10%將用於潛在戰略投資及收購，10%將用於加強內部系統及信息基礎設施，其餘10%將用於營運資本及一般公司用途。

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記者：梁安琪