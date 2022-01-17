【Money有禮】送昂坪360「豐衣足食」利是封連揮春乙套

【iMoney GIFTaway】送昂坪360「豐衣足食」利是封連揮春乙套

名額30份

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今期iMoney送你昂坪360「豐衣足食」利是封連揮春乙套。套裝內分別有紅色款及紫色款利是封各10個以及一套10張的賀語揮春。這次「豐衣足食」利是封外形設計成攢盒的樣子內裡印有糖果及賀年食品的燙金插圖，一打開利是就可以見到盤滿缽滿的攢盒啦！

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截止日期﹕2022年1月21日（下午2時正）



鳴謝﹕昂坪360



^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出。

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