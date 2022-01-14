【自動駕駛】日本測試自動駕駛小型船　擬2025年正式航行

▲ 日本財團與日本橫須賀市政府等單位，近日公開小型觀光渡輪自動駕駛前往離島的實驗，並指預計能在2025年，搭載自動駕駛技術的小型船能正式航行。

自動駕駛技術除了可應用在電動車外，更可拓展到小型觀光渡輪領域。日本財團（The Nippon Foundation）與日本橫須賀市政府等單位，近日公開小型觀光渡輪自動駕駛前往離島的實驗，並指預計能在2025年，搭載自動駕駛技術的小型船能正式航行。

【自動駕駛】Tesla自動駕駛惹爭議 加州汽車部：正重新審視標準

【CES 2022】無人駕駛汽車如箭在弦 推至消費市場

據日本共同社報道，這艘名為Sea Friend Zero的小型觀光渡輪全長約14米，在測試中靠著自動駕駛技術，從橫須賀市渡輪站出發，前往約1.7公里外的無人島猿島碼頭，航程約10分鐘。

資料顯示，Sea Friend Zero船上安裝了三部攝影機、GNSS、AIS等各種傳感器設備，目的是透過圖像分析檢測渡輪。而障礙物探測系統，則會通過傳感器信息來感應其他船隻和障礙物，並將其他船隻的信息發送予自主船舶操縱系統，讓Sea Friend Zero能自動避開其他船隻航行。

此外，當渡輪離開或到達碼頭時，自主船舶操縱系統可以自動小幅度地移動駕駛艙的油門操縱桿（Throttle lever）。而測試當日也確定，透過設置在船身的感應器，能感知前方船隻，自動變更路線迴避。

日本放送協會（NHK）報道則提到，海運業界正面臨船員高齡化與人手不足問題，自動駕駛船研發團隊將進一步進行安全性驗證，希望在2025年前能讓小型船的自動駕駛成真。

【自動駕駛】豐田擬2025年推自駕平台 與大眾和戴姆勒競爭

責任編輯：曾曉汶

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE 香港正式上市（有片）