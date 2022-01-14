  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自動駕駛】日本測試自動駕駛小型船　擬2025年正式航行

科技 19:20 2022/01/14

分享：

日本財團與日本橫須賀市政府等單位，近日公開小型觀光渡輪自動駕駛前往離島的實驗，並指預計能在2025年，搭載自動駕駛技術的小型船能正式航行。

自動駕駛技術除了可應用在電動車外，更可拓展到小型觀光渡輪領域。日本財團（The Nippon Foundation）與日本橫須賀市政府等單位，近日公開小型觀光渡輪自動駕駛前往離島的實驗，並指預計能在2025年，搭載自動駕駛技術的小型船能正式航行。

【自動駕駛】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州汽車部：正重新審視標準

【CES 2022】無人駕駛汽車如箭在弦　推至消費市場

據日本共同社報道，這艘名為Sea Friend Zero的小型觀光渡輪全長約14米，在測試中靠著自動駕駛技術，從橫須賀市渡輪站出發，前往約1.7公里外的無人島猿島碼頭，航程約10分鐘。

資料顯示，Sea Friend Zero船上安裝了三部攝影機、GNSS、AIS等各種傳感器設備，目的是透過圖像分析檢測渡輪。而障礙物探測系統，則會通過傳感器信息來感應其他船隻和障礙物，並將其他船隻的信息發送予自主船舶操縱系統，讓Sea Friend Zero能自動避開其他船隻航行。

此外，當渡輪離開或到達碼頭時，自主船舶操縱系統可以自動小幅度地移動駕駛艙的油門操縱桿（Throttle lever）。而測試當日也確定，透過設置在船身的感應器，能感知前方船隻，自動變更路線迴避。

日本放送協會（NHK）報道則提到，海運業界正面臨船員高齡化與人手不足問題，自動駕駛船研發團隊將進一步進行安全性驗證，希望在2025年前能讓小型船的自動駕駛成真。

【自動駕駛】豐田擬2025年推自駕平台　與大眾和戴姆勒競爭

責任編輯：曾曉汶

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

相關文章

【CES 2022】Nvidia推智能駕駛平台Drive Hyperion　助車廠生產電動車
2022/01/05
【CES 2022】Nvidia推智能駕駛平台Drive Hyperion　助車廠生產電動車
【自動駕駛】本田自動駕駛越野工作車　可在惡劣環境持續工作8小時（有片）
2021/11/16
【自動駕駛】本田自動駕駛越野工作車　可在惡劣環境持續工作8小時（有片）
【自動駕駛】有望節省人手？　Walmart成功以無人貨車進行派送
2021/11/09
【自動駕駛】有望節省人手？　Walmart成功以無人貨車進行派送
【交通科技】交通擠塞「救星」！　羅馬空中的士料3年內開始營運
2021/11/08
【交通科技】交通擠塞「救星」！　羅馬空中的士料3年內開始營運

你可能感興趣

【CES 2022】Nvidia推智能駕駛平台Drive Hyperion　助車廠生產電動車
17:18 2022/01/05
【CES 2022】Nvidia推智能駕駛平台Drive Hyperion　助車廠生產電動車
【自動駕駛】本田自動駕駛越野工作車　可在惡劣環境持續工作8小時（有片）
20:00 2021/11/16
【自動駕駛】本田自動駕駛越野工作車　可在惡劣環境持續工作8小時（有片）
【自動駕駛】有望節省人手？　Walmart成功以無人貨車進行派送
19:00 2021/11/09
【自動駕駛】有望節省人手？　Walmart成功以無人貨車進行派送
自動駕駛 電動車 Galaxy S 日本 5G 渡輪 Samsung

上一篇文章

【科技一周回顧】港府擬批北部都會區予大型創科企業　CES 2022爆集體染疫

下一篇文章

【視像平台】Microsoft Teams推對講機功能　可即時與朋友對話
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【NFT】Web3.0 創作者經濟市場規模達 1000 億美元 NFT 成 2022 年發展趨勢
【NFT】Web3.0 創作者經濟市場規模達 1000 億美元 NFT 成 2022 年發展趨勢
【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）
【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）
【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
【蘋果動向】蘋果「信仰之布」再度回歸　最快星期六到貨
【蘋果動向】蘋果「信仰之布」再度回歸　最快星期六到貨
【自動駕駛】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州汽車部：正重新審視標準
【自動駕駛】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州汽車部：正重新審視標準
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款