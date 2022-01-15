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【玄人‧峰語@iM網欄】成人的框框規限自己的下一代

名人薈萃 10:01 2022/01/15

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望子成龍，基本是所有父母的願望， 所以子女入讀心儀的名校、神校， 是父母們夢寐以求的事情。 早前，我有一友人的兒子，考入了港島區的男女神校小學 、原本是可喜可賀的事、不過友人心情還是十五十六，不知應否給兒子就讀此校， 於是希望我透過看他兒子的八字及問卦， 來為決定他未來的讀書路向。
在我而言，看八字或起卦，都是容易不過的事, 不過最終我也沒有為友人作此批算， 反而向他細心分析目前面對的心魔。 友人之所以心情忐忑， 主要是他兒子由小到大讀書都是中規中矩， 並不是他心目中聰明伶俐，學業優秀的學生，如把他入送到這家神校就讀，怕會讀不上去， 中途會被人踢出校；又怕將會面很多校內富貴家長，怕自己又比不上，心裏產生種種的焦慮及問號 。

當然，我理解友人為什麼有這樣的疑慮 ，但是他有此想法，主要是他先天性格、工作及過去的經歷， 規範了他的思想及眼界。 他本身從事公務員， 雖然做到中上階級，但是他的工作都是依本子辦事， 只要工作沒有出錯及加以進修，就可以安然升職加薪，所以他的成長及進步，主要是規範於不犯錯便能成功的模式， 因此創造力也好，想像力也好，甚至乎對人生的目標， 到時處於一個不犯錯就先行的框框之內。

然而，孩子的成長卻跟我們不一樣， 雖然每個人都受制於命與運的規限， 但是正如我一直跟大家所說，命運的規限中，我們成要透過後天的努力，也可以產生無限的可能。而事實上，我們的下一代，一定比我們聰明(除非先天出現缺憾)，而且世代轉變，我們舊有的學識根本追不上現有的客觀知識， 所以如果用我們過去的經歷去套用在孩子的未來，就會被舊有知識框框，規範了他們未來的發展。

 

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

 

人生在世的目的及意義，就是要透過不同的經歷去豐富自己的生命，小則可以改變自已及擴闊自己眼界，大則可以生命影響生命。 所以，有時候我們是不應怕越級挑戰 ， 那怕最後是失敗，結果要從高位掉下來， 但最終所得是越級挑戰所得來的經驗 ，正如玩電子遊戲一樣， 即使過不了關，但也感受了難關所帶來的刺激及經驗也是值得的，因為人的成長與成長，絕大部份時間不是因為做對了事，反而是透過錯誤去反覆修正，成就一套更實用及適合自己的處世之道。

而事實上，即使我友人兒子最終真一如他所料未能升任學業 ，但從另一角度而言 就讀此神校後練就的學識及眼界 ，他日要轉換其他學校事，也是一種絕對的優勢 。如果因為今天怕兒子日後的失敗而不給兒子機會越級挑戰的機會， 而今日已認輸走進較舒服的學習環境，反而是限制了兒子的發展。

在此，我不是要追捧名校，也相信因材施教，但我覺得友人兒子如果是靠自己的實力考到，即是命運揀選了他去迎接這個挑戰，就倒不如既來之、則安之。

 

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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