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【90後財務自由人@iM網欄】顛覆人類的生活？重點分析元宇宙

名人薈萃 17:15 2022/01/14

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不少報道指元宇宙將顛覆人類的生活。前車可鑑，顛覆性新發明，例如電動車、智能手機等等，為投資者帶來數10倍計的回報，難怪投資市場討論元宇宙會這麼熱烘烘。

Facebook（Meta）連股票代碼也改了，創辦人及首席執行官朱克伯格（Mark Zuckerberg）表明未來重點投資元宇宙，可能是聲勢最浩蕩，表面上最受惠元宇宙的公司。公司願景在若干年後，全球有數以10億計人使用公司的元宇宙平台，同時有數以萬計的開發商為這些消費者建設程式，為人們帶來全新的娛樂及社交體驗。

馬斯克懷疑元宇宙成效

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）卻大潑冷水，公開表示 「Nobody wants a screen strapped to their face（翻譯：沒有人想將螢幕綁在臉上。）」。筆者較相信馬斯克的說法，懷疑Facebook提出的「願景」是否可行。大部分人都不會純粹為新鮮感而長期使用新科技，能否得到廣泛應用，取決於實用性。筆者很懷疑Facebook所謂的元宇宙究竟對消費者有甚麼實際益處，亦未聽過朱克伯格任何有說服力的證據。究竟有甚麼好處是在現實世界中找不到，要在元宇宙才能找到呢？

翻看Facebook過去的企業歷史，就會發現管理層的執行能力在科網巨企來說，算是比較差勁。朱克伯格也曾經提出不少所謂的「願景」，最後不了了之，例如將WhatsApp變成大眾化使用的支付平台，推出自家的虛擬貨幣Libra，將Facebook變成網購平台等等。去到2021年第三季， Facebook依然有95%的收入來自廣告業，反映公司在開展新業務方面，其實沒有甚麼成功例子，過去10年最成功可能就是收購了Instagram。

 

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

 

Nvidia可能是最終贏家

筆者過去幾周閱讀了很多資料，發現元宇宙距離廣泛應用，恐怕至少需要3年。元宇宙最基本需要的科技是5G網絡，距離普及化恐怕至少2至3年。另外還有很多重要技術，包括人工智能、去中心化金融等等尚未去到成熟時期。由於行業是在發展初期，現在較難判斷誰會是最終贏家。

筆者研究了多間公司後，認為Nvidia可能是元宇宙概念公司當中最有質素的，而且最有機會成功將元宇宙概念商業化。Nvidia元宇宙解決方案Omniverse平台已經在市場推出了一段時間，與Facebook不同的是，Omniverse針對企業用戶，希望透過元宇宙的應用，能夠為企業節省成本。現在已有不少成功例子，例如， BMW使用Omniverse方案，在元宇宙中複製其中一個現實中的工廠，低成本地進行不同實驗，成功有效地令現實中工廠的效率大大提升。這種企業化的應用，說服力好像比Facebook談論的「願景」遠遠為高。

 

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

作者_Ryan（陳懷恩）簡介：

90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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撰文 : Ryan（陳懷恩）

欄名 : 90後財務自由人

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