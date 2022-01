【90後財務自由人@iM網欄】顛覆人類的生活？重點分析元宇宙

不少報道指元宇宙將顛覆人類的生活。前車可鑑,顛覆性新發明,例如電動車、智能手機等等,為投資者帶來數10倍計的回報,難怪投資市場討論元宇宙會這麼熱烘烘。

Facebook(Meta)連股票代碼也改了,創辦人及首席執行官朱克伯格(Mark Zuckerberg)表明未來重點投資元宇宙,可能是聲勢最浩蕩,表面上最受惠元宇宙的公司。公司願景在若干年後,全球有數以10億計人使用公司的元宇宙平台,同時有數以萬計的開發商為這些消費者建設程式,為人們帶來全新的娛樂及社交體驗。

馬斯克懷疑元宇宙成效

Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)卻大潑冷水,公開表示 「Nobody wants a screen strapped to their face(翻譯:沒有人想將螢幕綁在臉上。)」。筆者較相信馬斯克的說法,懷疑Facebook提出的「願景」是否可行。大部分人都不會純粹為新鮮感而長期使用新科技,能否得到廣泛應用,取決於實用性。筆者很懷疑Facebook所謂的元宇宙究竟對消費者有甚麼實際益處,亦未聽過朱克伯格任何有說服力的證據。究竟有甚麼好處是在現實世界中找不到,要在元宇宙才能找到呢?

翻看Facebook過去的企業歷史,就會發現管理層的執行能力在科網巨企來說,算是比較差勁。朱克伯格也曾經提出不少所謂的「願景」,最後不了了之,例如將WhatsApp變成大眾化使用的支付平台,推出自家的虛擬貨幣Libra,將Facebook變成網購平台等等。去到2021年第三季, Facebook依然有95%的收入來自廣告業,反映公司在開展新業務方面,其實沒有甚麼成功例子,過去10年最成功可能就是收購了Instagram。

Nvidia可能是最終贏家

筆者過去幾周閱讀了很多資料,發現元宇宙距離廣泛應用,恐怕至少需要3年。元宇宙最基本需要的科技是5G網絡,距離普及化恐怕至少2至3年。另外還有很多重要技術,包括人工智能、去中心化金融等等尚未去到成熟時期。由於行業是在發展初期,現在較難判斷誰會是最終贏家。

筆者研究了多間公司後,認為Nvidia可能是元宇宙概念公司當中最有質素的,而且最有機會成功將元宇宙概念商業化。Nvidia元宇宙解決方案Omniverse平台已經在市場推出了一段時間,與Facebook不同的是,Omniverse針對企業用戶,希望透過元宇宙的應用,能夠為企業節省成本。現在已有不少成功例子,例如, BMW使用Omniverse方案,在元宇宙中複製其中一個現實中的工廠,低成本地進行不同實驗,成功有效地令現實中工廠的效率大大提升。這種企業化的應用,說服力好像比Facebook談論的「願景」遠遠為高。

作者_Ryan(陳懷恩)簡介: 90後,2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

