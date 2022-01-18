【一時佳話@iM網欄】啟發同事追求卓越

每年年尾又是各大公司的年結，也是所有行業前綫銷售朋友考勤的最重要時刻。筆者從事保險行業20多年，也經歷了20多個大年結。有次筆者與一位業績普通的同事進行定期工作檢視。由於她的能力和服務都很好，所以筆者也經常鼓勵她以成為百萬圓桌會會員（MDRT：全球保險業內頂尖的1%，香港頂尖的15%）為目標進發。

頭幾次她也表現出很受鼓勵的樣子，但後來反應冷淡，經常虛應了事。到這次更煩厭地說：「我雖然不是很富有，也沒有樓，但我食得飽，穿得暖，薪水自己夠用，有交家用更零負債。無錯，你比我成功和富有，但坦白說無論你多有錢，上街穿的衣服也不比我多，食的也只是三餐，晚上睡覺佔的地方也跟我一樣3呎乘6呎，死時也帶不走這些，何苦為這些而費神呢？」

聽罷後，我當然不會太高興。她可能是一時氣話，也可能是她長久以來的心底話。氣話不是問題，但若是心底話，則關乎她的人生觀和價值觀，這則影響她的一生。經過一番舒緩情緒的對話後，我跟她分享以下的故事。

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猴子與萄葡園故事

有一隻飢餓的猴子在樹林裏覓食，但一無所獲，牠決定走出樹林試試。誰知一出樹林，便發現有一大片萄葡樹，樹上還結滿肥美的萄葡，可惜這大片萄葡樹被一個大鐵籠套住，就算伸手進籠也摸不着裏面的萄葡。

誘感當前，猴子決定豁出去，用盡全力把自己擠進這鐵籠中。雖然過程很疼痛，但最終也成功擠進了鐵籠。當然牠一入鐵籠便如入無人之境，肆意享受肥美的萄葡。如是者，過了很多天「食瞓痾」的日子，猴子懷念起籠外面多姿多彩的世界，於是便想離開鐵籠。可惜由於牠已吃得肚滿腸肥、身形暴漲，無論牠怎用力也擠不出鐵籠。於是牠想到一個辦法，就是節食做運動。經過若干日飢餓難耐的日子後，牠成功還原身形，並擠出那個鐵籠。當牠離開鐵籠後，從籠外回望籠內那些肥美的萄葡，再望望自己空空如也的肚子，然後若有所思地回到牠原來生活的那樹林裏。

故事說完後，筆者問同事有何感想。果然她不出我所料回應道：「我的感想是本來無一物，何處惹塵埃，這猴子進入鐵籠前後也是空着肚子，中間白忙一場，何必呢？」

白忙一場？不枉此生？

筆者：「對！我第一次聽這故事時也有你的感想，但想深一層，故事裡的猴子、籠子和萄葡分別代表甚麼呢？」不同人有不同的解讀，我想到其中一個解讀是猴子就是人，籠子就是這一生，萄葡就是人生的喜怒哀樂。而另一個解讀，籠子就是一些有挑戰性的目標如MDRT，而萄葡就是挑戰這些目標時得到的金錢、個人成長和遇到的貴人等等。無錯，人開始和最終也是在籠外，但一直在籠外也是很無聊的，特別是知道這萄葡園的存在後，會日思夜想萄葡的味道。雖然最後也要離開，但起碼已飽餐了很多頓，也嘗到萄葡的美味，又豈是白忙一場呢？反而是不枉此生！」

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作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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