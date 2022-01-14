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【美國疫情】拜登免費派口罩 擴大新冠試劑供應

環球社會熱點 18:00 2022/01/14

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有指美國疾控中心（CDC）打算更新口罩指引，要求民眾佩帶N95或其他高級別防護口罩，美國N95及KN95口罩價格隨即急升近4倍。美國總統拜登宣布新應對計劃，包括向國民免費提供口罩，並擴大家居快速新冠檢測試劑的供應量。

【新冠疫苗】貧國上月拒收1億劑捐贈 因就快過期 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周四（13日）於白宮宣布多項措施，首要是承諾向國民提供免費的高質素口罩（high-quality face masks）。

他指口罩是控制Omicron變種傳播的關鍵工具，又表示：

我知道有部分美國人未必負擔得起口罩費用，又或者較難取得口罩。

（I know that for some Americans, the mask is not always affordable or convenient to get）

拜登表示白宮下周會公布向美國人免費派高質素口罩的計劃細節。據悉，華府已將全國N95口罩的供應增加超過兩倍，確保公眾可廣泛使用。

祖高域正備戰澳網 突再遭澳洲政府取消簽證 【下一頁】

他同時宣布聯邦政府會增購5億份家居快速新冠檢測試劑，免費供應的試劑數量增加1倍至10億份。

美國人可透過網站或電話熱線登記獲取免費家居快速新冠檢測試劑，當局下周起會寄給各個家庭。

白宮指軍方更會部署醫療部隊至6個州分，包括俄亥俄、紐約、羅德島、密歇根、新墨西哥及新澤西州，未來數周也會因應各地人手需要向其他地區增派軍方醫療部隊。

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責任編輯：鄭錦玲

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