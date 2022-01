【美國疫情】拜登免費派口罩 擴大新冠試劑供應

有指美國疾控中心(CDC)打算更新口罩指引,要求民眾佩帶N95或其他高級別防護口罩,美國N95及KN95口罩價格隨即急升近4倍。美國總統拜登宣布新應對計劃,包括向國民免費提供口罩,並擴大家居快速新冠檢測試劑的供應量。

拜登(Joe Biden)周四(13日)於白宮宣布多項措施,首要是承諾向國民提供免費的高質素口罩(high-quality face masks)。

他指口罩是控制Omicron變種傳播的關鍵工具,又表示:

我知道有部分美國人未必負擔得起口罩費用,又或者較難取得口罩。

(I know that for some Americans, the mask is not always affordable or convenient to get)