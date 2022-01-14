【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 股市 19:18 2022/01/14 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓） 按此→ 梁耀康：建滔積層板（01888） 按此→ 梁耀康：福耀玻璃（03606） 按此→ 梁耀康：昆侖能源（00135） 按此→ 梁耀康：港交所（00388） 按此→ 孫運喜：華潤水泥（01313） 按此→ 梁耀康：中糧家佳康（01610） 皇牌節目足本版↓ 《ET開市直擊》金融股何時見頂 通脹受惠股炒幾耐？**【按此－附time code】 欄名 : 潛力股精選 相關文章 港股反彈浪完結未？留意兩大關鍵因素 今日 港股反彈浪完結未？留意兩大關鍵因素 銅股有炒作？江西銅358短綫策略速睇 今日 銅股有炒作？江西銅358短綫策略速睇 阿里巴巴9988跌逾3%下望支持位多少？解讀中國信達1359退出螞蟻消費金融股權認購 今日 阿里巴巴9988跌逾3%下望支持位多少？解讀中國信達1359退出螞蟻消費金融股權認購 比亞迪1211股價回軟 電動車股今年升勢放緩？ 今日 比亞迪1211股價回軟 電動車股今年升勢放緩？ 長城汽車2333回軟 短綫關鍵位在哪？ 今日 長城汽車2333回軟 短綫關鍵位在哪？ 你可能感興趣 港股反彈浪完結未？留意兩大關鍵因素 今日 11:56 港股反彈浪完結未？留意兩大關鍵因素 銅股有炒作？江西銅358短綫策略速睇 今日 12:51 銅股有炒作？江西銅358短綫策略速睇 阿里巴巴9988跌逾3%下望支持位多少？解讀中國信達1359退出螞蟻消費金融股權認購 今日 13:10 阿里巴巴9988跌逾3%下望支持位多少？解讀中國信達1359退出螞蟻消費金融股權認購 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：建滔積層板（01888） 今日 【潛力股精選】梁耀康：建滔積層板（01888） 【潛力股精選】梁耀康：福耀玻璃（03606） 今日 【潛力股精選】梁耀康：福耀玻璃（03606） 【潛力股精選】梁耀康：昆侖能源（00135） 2022/01/13 【潛力股精選】梁耀康：昆侖能源（00135） 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 2022/01/12 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 【潛力股精選】孫運喜：華潤水泥（01313） 2022/01/11 【潛力股精選】孫運喜：華潤水泥（01313） 受惠股 港股 見頂 股票 通脹 金融