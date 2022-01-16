【山地悠遊人生@iM網欄】有食譜！56歲處男的美味西班牙海鮮飯

跟西班牙朋友見面，通常先親吻兩邊臉頰，然後來一個擁抱 。只有一個人例外，到現在為止我都沒有握過他的手。見面時點頭， 再見時揮手；朋友的哥哥是位56歲的宅男， 單身，從來沒有女朋友或男朋友，絕對相信還是處男。 他長期在家工作，除了公司的週年午餐，他不輕易出門，也從不出國旅遊。 但他有一個愛好，就是尋找美食，他會自己開車去餐廳一個人吃飯。從出生後， 他一直住在同一間屋子裡，房子的其他部份已經翻新，但他的睡房從未改動過。他每天的行程固定，絕少變動， 如果要變動，需提前幾個星期告訴他，比如家庭聚餐也需要提前讓他做好心裡準備。他從小跟母親關係親密，每週六母親會煮西班牙海鮮飯， 大家一起享用。自從母親離世後， 他依然維持每週六早上準時出門買新鮮食材 ， 海鮮店的老闆已經提前準備好他需要的材料， 然後他回家開始煮西班牙海鮮飯，整個過程需要一個上午。他煮的西班牙海鮮飯是我吃過最美味的。

材料:

洋蔥半個（切粒）

紅椒 1個（切小塊）

青豆 100克（可改用車厘茄，切半煎香）

蒜蓉 2茶匙

番紅花 （saffron）少許

黃薑粉（turmeric） 1茶匙

辣椒粉 半茶匙

甜椒粉 （paprika） 1茶匙

意大利米（Aboriso rice） 200克

雞湯／海鮮湯（用另小鍋煮） 4杯

香葉（bay leaf） 1塊

中蝦（修剪挑腸） 8隻

魷魚（切小塊） 1隻

蜆 8隻

做法:

在鍋中用雞骨加入番紅花熬湯備用，湯必須是滾熱的。（朋友的哥哥用的是小魚加海鮮如魷魚和蜆熬湯。）

在大平底鑊中下少許油，用中火把中蝦、魷魚、蜆煎至表面轉色，不用煮至全熟，盛起。

加少許油，下紅椒炒至收乾水，加入洋蔥炒至軟身，撥至鑊邊。

下蒜蓉爆香， 再加入黃薑粉，辣椒粉和紅椒粉爆香。

加米炒勻，然後倒進高湯，加香葉。煮滾後，加蓋，轉慢火煮至米將熟，約15分鐘。

把蝦，魷魚平均放在飯面，稍拌勻。煮約3分鐘。灑入青豆，加上蜆煮多2分鐘，即成。

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煮西班牙海鮮飯的重點：

Paella 就是淺鍋的意思，如果沒有，就用家裡最大的平底鍋（pan)。

下少許油，用中火把中蝦、魷魚、蜆煎至表面轉色，不用煮至全熟，盛起。

洋蔥、蕃茄、紅椒蒜蓉要細火慢煎至收乾水，可以令西班牙海鮮飯的味道更有層次。

加入的高湯必須是滾熱的，絕不能用冷湯或室溫的。用熱滾湯是要保持煮飯時的溫度，不會在中途令溫度多次下降。

西班牙海鮮飯作為西班牙美食的重點菜式，每逢節日或派對時，非常適合宴客，而且方便分享。西班牙海鮮飯材料豐富、色彩繽紛，是道很受歡迎的的菜式。可以按個人喜好不加青豆改用車厘番茄 。

趁熱享用， 每粒米都被鮮濃的湯汁包圍著，真是一口一鮮味。

做海鮮飯的材料可以多樣化，最重要有蕃紅花和紅椒粉，海鮮當然越鮮越美味，但也可以加入雞肉。西班牙辣香腸 Chorizo 雖然為西班牙海鮮飯帶來煙燻香味，但會搶走海鮮的鮮味，所以只有在沒有新鮮海鮮的情況下才使用。如果買到新鮮海鮮，就不要加入辣香腸，但要加進紅椒粉，和烤紅椒（piquillo pepper），在超市能買到瓶裝的，它帶煙燻和極微的辣味，令西班牙海鮮飯的香味更有深度。

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作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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