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【恒騰網絡】內地女商人李少宇連環沽出4%恒騰網絡、勁賺4.15億　接手約2個月股價升近7成

股市 17:48 2022/01/14

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【恒騰網絡】內地女商人李少宇連環沽出4%恒騰網絡、勁賺4.15億　接手約2個月股價升近7成

深陷債務問題的中國恒大 （03333） 多次出售資產套現，去年11月中旬一舉將恒騰網絡 （00136） 的18%股份以每股1.28元轉售予內地女商人李少宇，套現21.27億元。聯交所披露，李少宇今月起至少5度減持恒騰網絡，涉及至少3.3億股，套現8.27億元，不計及交易手續費等，李少宇今輪沽貨賺勁一倍，獲利至少4.15億。

李少宇在10日沽5000萬股恒騰網絡，平均價每股2.7008元，套現1.35億元；11日沽6000萬股恒騰網絡，平均價每股2.5591元，套現1.54億元；12日沽1億股恒騰網絡，平均價每股2.3529元，套現2.35億元；13日沽8000萬股恒騰網絡，平均價每股2.2303元，套現1.78億元。此前，李少宇在3日沽4000萬股，平均價每股3.1304邴元，套現1.25億元。

李少宇減持恒騰網絡至少4.13% 接手至今股價升近7成

李少宇的恒騰網絡持股量由高峰時的18%降至最新的13.87%，減持至少4.13%或3.81億股，但由於並非每次觸發跨越1%須披露門檻，故未能得知5100萬股的交易作價，意味李少宇今輪沽貨獲利金額將較披露水平更高。

李少宇當初已每股1.28元接手恒騰網絡持股，即使恒騰網絡今日跌3.15%，收報2.15元，但仍較李少宇接貨價高出68%。

【恒騰136】恒騰網絡與騰訊簽署遊戲技術合作協議　恒騰今早高開近半成

【異動股】恒騰網絡爆升3成　恒大清倉後大起大落

【人事變動】恒騰網絡換執董　製片陳曦及張強接任

記者：李哲毅

港股 恒騰網絡（00136） 中國恒大（03333）
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