【陽光旅途@iM網欄】多元文化吉隆坡 商務休閒的交錯

記得之前在本欄曾介紹過馬來西亞一個退休的好地方馬六甲。如果你覺得馬六甲太安靜，今次帶大家到一個國際大都會，馬來西亞的首都吉隆坡。吉隆坡對港人來說應該絕不陌生，由於飛行時間短、粵語通行，相信很多人都曾經到訪。我亦經常會到吉隆坡去探望當地的一些老朋友，順道遊覽及吃喝一番。

吉隆坡是個混合了多種不同的文化而又能溶合在一起的城市。這裡主要是當地馬拉人、華裔及印度裔三種文化，好像大家可以在茨廠街（即唐人街）找到華人生活區的獨特風格，我特別喜歡在這裡吃混合了當地特色的中華美食。這裡有一家很有名的娘惹粽，是把馬拉人喜歡的甜和辣，混合了我們的鹹肉粽，口味結合當地兩大族群的飲食文化。另外，還有一個必吃的瓦煲老鼠粉。老鼠粉只是因為樣子像老鼠的尾巴而得名，和老鼠沒什麼關係的。把粉加入肉碎、蝦、豬膶等放到瓦煲加上獨特的醬料煮成，伴以蔥花，美味不凡。說到美食，不可不提的當然是晚上要去阿萊食街吃我最喜愛的燒雞翼及魔鬼魚！兩旁的大排檔有海鮮、燒烤、水果、甜品等等，坐滿了遊客和吃貨，熱鬧非常。在附近一帶還有很多紀念品商店和按摩中心。

除了吃之外，亦可以參觀一下歷史建築。馬來西亞曾為英國殖民地，為了紀念脫離英國統治，建做了獨立廣場，在廣場周邊有皇家雪蘭莪俱樂部及曾為英國殖民時期政府總部的蘇丹亞都沙末大廈，均為當地標誌性建築物，非常值得一看。

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其實我除了因為旅遊和探朋友外，另一個使我多次到吉隆坡的原因，就是出席一些旅遊界的會議。很多國際大型的會議都喜歡在這裡舉行，可能由於吉隆坡的商務會議及展覽的配套完善。很多會議度在KLCC最大的吉隆坡會展中心舉行。好像2015年國際奧林匹克委員會全會就在這裏舉行，並在這裏選定今年冬奧舉辦的城市。而在KLCC中，最矚目的當然是著名的雙子塔。大家可以登上塔頂觀光台又或到附近的大型商場逛街購物！休閑娛樂商務盡在一身！

如果你們還想感受一下當地印度人的生活，不妨到市郊的印度教的聖地「黑風洞」。這是印度教一個寺廟，在入口處有一條七彩繽紛的長樓梯及建築，非常奪目好看。另外還有一個金色的巨型神像，據說是世上最高的室建陀神像。在周邊附近還有很多販賣印度紀念品的攤檔。

其實吉隆坡還有很多值得去看的東西，與太子城的粉紅清真寺、英雄紀念碑及皇宮等，不能盡錄。整體而言，吉隆坡是一個不管商務會議，又或休閒渡假的好選擇！

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作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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