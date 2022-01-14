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英國經濟去年11月超疫情前 受惠提前聖誕購物潮

環球社會熱點 17:53 2022/01/14

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新冠肺炎疫情流行至今，全球經濟飽受拖累。英國政府公布去年11月數據，指英國經濟當月重回疫情前水平，增長超過專家預期，相信部分是受惠於人手短缺及供應鏈問題促成的提前聖誕購物潮。

英國僱主加薪多達5成搶人 新手律師年薪160萬 【下一頁】

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）數據顯示，當地11月經濟按月錄得0.9%增長，超越2020年3月新冠疫情大流行前經濟0.7%。ONS指餐廳訂位上升及建築業是背後成因之一。

經濟增長另一主因之一為民眾提前為聖誕節準備。由於新冠疫情影響，去年同期全球出現人手不足及供應鏈問題，不少英國民眾為迎接聖誕節，決定提前購買節日用品及禮物，刺激英國經濟增長。

然而，去年11月底出現Omicron變種病毒，人手問題因疫情進一步加劇，英國政府相應收緊防疫，通貨膨脹維持高企以及英倫銀行可能加息，導致不少人預計未來英國經濟將持續疲弱。

世銀下調今年全球經濟增長預測 受疫情及供應鏈影響 【下一頁】

英國商會首席經濟師西魯（Suren Thiru）指出，英國經濟11月強勢增長後，消費者受Omicron變種影響，對社交及消費保持審慎，勞動力問題亦會更為短缺，預料12月及2022年1月經濟將迎來適度回落。

即使英國政府今年來放寬防疫，通貨膨脹持續及供應鏈問題依舊懸而未決，西魯認為英國2022年經濟增長前景將會備受壓力。有分析師反而認為，即使英國消費支出因生活成本上升而受限，經濟增長夏天起或面臨困境，但預計2022年總體會回歸強勢增長。

貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）首席經濟研究員博阿塔（Ana Boata）預期，英國2022年國民生產值（GDP）增長為4.4%，2023年將是2.6%。2022年的平均薪資會比疫前水平高3.5%，因應整體經濟價格上升。

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責任編輯：吳漢培

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