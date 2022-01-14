【香港電商】香港郵政「易寄取」接軌掌舖Boutir　助商戶節省運費開支

疫情下網上購物需求更趨增長，更刺激本地貨物派遞服務需求，香港郵政因應近年趨勢，已推出多項服務，包括「易寄取」、「本地郵政速遞」，以及「智郵站/郵局自助取件服務」等。近日與多渠道商貿平台「掌舖 Boutir 」合作，目標協助中小企優化營運及節省運費開支，購客取件更靈活便利。。

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現在起掌舖系統的商戶可快速選用與香港郵政合作的本地派遞服務，消費者便可於商户的網舖選擇送件上門、亦可到任何一間郵政局（流動郵政局除外）或智郵站領件，訂單資料將自動發送到香港郵政，自動填妥運單。消費者可於商户的網舖選擇送件上門，或到全港120間郵政局及超過130個「智郵站」取件，部分「智郵站」為24小時開放，便利中小企、微企及KOL等以手機開拓網上生意。

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責任編輯：龍紀瑩