【消費券】受第二期消費券推動 莎莎第三財季營業額升半成

本地化妝品零售龍頭莎莎國際（00178）公佈，截至去年底止第三財季銷售數據，季內整體營業額達9.82億元，按年升4.7%，惟較疫情前的2018至2019年度同期仍大跌53.7%，當中港澳地區營業額達6.18億元，按年微升1.5%，較疫情前仍跌66.3%；港澳同店銷售按年升7.8%。但期內網上業務則按年大增近兩成，較疫情前更升近8成。

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莎莎表示，港府於去年10月派發第二期消費券推動零售氣氛，加上適時推出宣傳推廣活動，有效刺激本地客銷售並帶來零售增長，香港於第三季的零售銷售增長14.3%；而澳門於第三季錄得13.7%銷售跌幅，不過，疫情已於11月開始改善，銷售亦於12月持續回升。

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責任編輯：龍紀瑩