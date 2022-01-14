【科技一周回顧】港府擬批北部都會區予大型創科企業　CES 2022爆集體染疫

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

特首林鄭月娥12日出席新一屆立法會首次大會，會上提及正積極推動北部都會區發展，並透露正考慮採用「雙信封制」招標方式，批地予大型創科企業，吸引高端製造業和科研機構落戶香港。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受本報訪問指，「雙信封制」招標方式的成效成疑，若想發展成功，必須透過發展區內的配套和政府提供的優惠互相配合，才能吸引不同地方的企業和科研機構來港發展。

<<【北部都會區】發展創科用地須靠人才支援 宜夥拍學界推動成效

科技界年度盛事美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES 2022）上周（7日）正式閉幕，大會公布有超過4萬人參加是次CES實體展覽活動。雖然實體展成功復辦，但在展後卻驚爆多名韓國參展代表集體確診感染新冠肺炎病毒。

<<【科技展復辦】CES 2022重點創新科技回顧 人數大減無阻業界發布？

<<【疫下展會】MWC 實體會議 不怕Omicron 2 月如期舉行

近日各大科企如英特爾（Intel）及微軟（Microsoft）等，擬為發展芯片技術，挖角Apple人才。據《彭博社》報道，微軟已經從Apple挖走頂級芯片設計師Mike Filippo，為該公司設計自用芯片。這是Apple今年1月以來第二次遭其他科技巨頭挖走重要人才，早前Intel已挖走Apple的M1首席芯片設計師Jeff Wilcox。

<<【人才爭奪】元宇宙掀挖角戰 微軟HoloLens團隊損失近百名人才

<<【AI芯片】內存、數據計算合二為一 三星研世上首款MRAM內存內計算芯片

在5G網絡應用還未普及化之際，世界各國早已爭先發布有關6G技術的研究計劃。香港城市大學工學院今（11日）在「鵬程優才工程學庫」活動中，展示了太赫茲及毫米波國家重點實驗室在6G網絡技術上的最新發展，更指在研究6G技術上，已取得相當不錯的成效。

責任編輯：曾曉汶

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE 香港正式上市（有片）