  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 20:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技一周回顧】港府擬批北部都會區予大型創科企業　CES 2022爆集體染疫

科技 20:00 2022/01/14

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

特首林鄭月娥12日出席新一屆立法會首次大會，會上提及正積極推動北部都會區發展，並透露正考慮採用「雙信封制」招標方式，批地予大型創科企業，吸引高端製造業和科研機構落戶香港。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受本報訪問指，「雙信封制」招標方式的成效成疑，若想發展成功，必須透過發展區內的配套和政府提供的優惠互相配合，才能吸引不同地方的企業和科研機構來港發展。

<<【北部都會區】發展創科用地須靠人才支援　宜夥拍學界推動成效

科技界年度盛事美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES 2022）上周（7日）正式閉幕，大會公布有超過4萬人參加是次CES實體展覽活動。雖然實體展成功復辦，但在展後卻驚爆多名韓國參展代表集體確診感染新冠肺炎病毒。

<<【科技展復辦】CES 2022重點創新科技回顧　人數大減無阻業界發布？

<<【疫下展會】MWC 實體會議　不怕Omicron 2 月如期舉行

近日各大科企如英特爾（Intel）及微軟（Microsoft）等，擬為發展芯片技術，挖角Apple人才。據《彭博社》報道，微軟已經從Apple挖走頂級芯片設計師Mike Filippo，為該公司設計自用芯片。這是Apple今年1月以來第二次遭其他科技巨頭挖走重要人才，早前Intel已挖走Apple的M1首席芯片設計師Jeff Wilcox。

<<【人才爭奪】元宇宙掀挖角戰　微軟HoloLens團隊損失近百名人才

<<【AI芯片】內存、數據計算合二為一　三星研世上首款MRAM內存內計算芯片

在5G網絡應用還未普及化之際，世界各國早已爭先發布有關6G技術的研究計劃。香港城市大學工學院今（11日）在「鵬程優才工程學庫」活動中，展示了太赫茲及毫米波國家重點實驗室在6G網絡技術上的最新發展，更指在研究6G技術上，已取得相當不錯的成效。

責任編輯：曾曉汶

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

相關文章

【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
今日
【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
【蘋果動向】蘋果「信仰之布」再度回歸　最快星期六到貨
2022/01/13
【蘋果動向】蘋果「信仰之布」再度回歸　最快星期六到貨
【智能家居】LG 智能屏幕跟著觀眾調校角度　WebOS可裝《Disney+》及《Netflix》
2022/01/11
【智能家居】LG 智能屏幕跟著觀眾調校角度　WebOS可裝《Disney+》及《Netflix》
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
2022/01/11
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO

你可能感興趣

【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
今日 13:00
【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
【蘋果動向】蘋果「信仰之布」再度回歸　最快星期六到貨
18:05 2022/01/13
【蘋果動向】蘋果「信仰之布」再度回歸　最快星期六到貨
【智能家居】LG 智能屏幕跟著觀眾調校角度　WebOS可裝《Disney+》及《Netflix》
18:30 2022/01/11
【智能家居】LG 智能屏幕跟著觀眾調校角度　WebOS可裝《Disney+》及《Netflix》
北部都會區 雙信封制 新冠肺炎 方保僑 新冠肺炎疫情 6G 大學 晶片 設計師 拉斯維加斯

上一篇文章

【筆記型電腦】進軍元宇宙　MSI全新「Meta-Ready」系列筆記型電腦攻港

下一篇文章

【自動駕駛】日本測試自動駕駛小型船　擬2025年正式航行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【NFT】Web3.0 創作者經濟市場規模達 1000 億美元 NFT 成 2022 年發展趨勢
【NFT】Web3.0 創作者經濟市場規模達 1000 億美元 NFT 成 2022 年發展趨勢
【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）
【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）
【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
【蘋果動向】蘋果「信仰之布」再度回歸　最快星期六到貨
【蘋果動向】蘋果「信仰之布」再度回歸　最快星期六到貨
【自動駕駛】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州汽車部：正重新審視標準
【自動駕駛】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州汽車部：正重新審視標準
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款