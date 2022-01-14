【未雨綢繆】富達：退休收入策略三大要素　除了要考慮收入開支仲有咩？

隨著社會人口高齡化，政府亦愈重視港人的退休後收入，例如持續改善強積金計劃，包括推出可扣稅自願性供款、擴闊強積金的投資範圍至中央政府及內地政策性銀行債券，以及研究將環境、社會及管治 (ESG) 因素納入強積金基金的投資過程。按揭證券公司亦推出「退休3寶」，即安老按揭（或稱逆按揭）、香港年金及保單逆按計劃，讓退休人士自製長糧應付生活開支。

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根據上月發佈的《富達情緒調查》，六成港人表示當計劃退休時，強積金為主要退休收入來源，反映其提供退休保障的重要性。富達認為一項可靠的退休收入策略應具備三項條件，第一是能夠估算退休後的可預計收入，其次是足以應付退休後的基本生活開支，第三是提供足夠現金流及靈活性，最終甚至能為退休資產增值。

一、 可預計收入

可預計退休收入來源，例如退休儲蓄、強積金 / 公積金、年金和逆按揭等，需要覆蓋基本生活開支。然而，《富達環球退休調查 》顯示，有近四分之一受訪港人卻對退休所需的儲蓄金額沒有概念。

如果想在退休後維持退休前的生活水平，港人應盡早實踐退休計劃。假設由25歲起，每年儲蓄年收入的20%，在65歲時應擁有12倍退休前的年薪以應付退休生活所需。「富達退休儲蓄法則」亦建議進度指標，在30歲時應擁有年收入2倍，40歲時應為5倍、50歲時為8倍、60歲時為11倍的儲蓄。

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二、 基本生活開支

每個人所需的生活開支也有不同，利用入息替代率（Income Replacement Ratio），即基本生活開支佔退休前收入的百分比，可幫助估算基本退休生活開支。「富達退休儲蓄法則」建議，如家庭入息介乎25,000至150,000港元，入息替代率應介乎48至59%。例如一個月入30,000港元的家庭，入息替代率為59%，每月便需要17,700港元維持退休後的基本生活；而一個月入60,000港元的家庭，入息替代率則為48%，退休後每月便需要28,800用作基本生活開支。

三、 現金流及靈活性

除了計算退休儲備能否支持基本生活開支外，提取儲備的方式也會影響退休大計，若每月提取金額過多，退休儲蓄便有機會很快耗盡。富達建議本港退休人士在首年提取不多於儲蓄的4.1%，及後每年根據通脹調整提取金額。

假設一位65歲的退休人士，退休時有400萬港元的退休儲備，他應每年提取4%，即160,000港元以應付日常開支，及後每年按通脹調整應提取的金額，如退休後第二年的通脹率為2%，他便應提取163,200萬港元。

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本港最新的男女平均預期壽命分別達83歲及88歲，假設在65歲退休，港人平均退休生涯近20年，退休人士一旦遇上重大變化或突發健康問題，一筆應急錢便來得重要，因此退休收入來源必須多元化，同時應選擇高靈活性的投資產品，以應對任何緊急狀況。

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