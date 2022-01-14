【Tesla】Tesla稱霸內地高端SUV市場　 Model Y去年銷售近17萬輛

▲ 整體SUV銷量的第一名則由哈弗H6奪得，共售出35萬輛，Tesla Model Y就排行第九。（法新社）

美國電動車生產商Tesla在中國內地備受推崇，據中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）報道，Tesla Model Y在2021年的全年銷量達到16.9萬輛，在內地整體SUV（運動型多用途車）零售銷量中排第九，更在高端SUV市場中則位列榜首。

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報道提及，Tesla在去年12月於內地共售出4萬輛Model Y，使其成為當月內地最暢銷的高端SUV。理想ONE以1.4萬輛的銷量位居第二，第三是奔馳GLC，銷量為1.3萬輛。同月，Tesla Model Y亦獲得總SUV零售銷量第二名，僅次於共售出4.1萬輛的哈弗H6。

內地SUV銷量 全年增長3%

全年銷量方面，Tesla Model Y以16.9萬輛成為高端SUV市場銷量第一名，第二名則是寶馬X3，共售出14.9萬輛。整體SUV銷量的第一名則由哈弗H6奪得，共售出35萬輛，Tesla Model Y就排行第九。

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CPCA報告還提到，中國全年累計乘用車銷量達到201億輛，按年增長4.4%。雖然上月SUV銷量按月下降了11.3%，僅售出96萬輛；但全年累計，SUV銷量仍錄得3%增長，共售出922.1萬輛。

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責任編輯：陳卓賢