【新冠疫苗】貧國上月拒收1億劑捐贈 因就快過期

貧國及富國的新冠疫苗供應仍然懸殊，聯合國官員透露貧窮國家上月拒絕了1億劑新冠疫苗的捐贈，主要原因是大部分捐贈疫苗都即將到期。而不少貧窮國家沒有足夠的雪櫃等設備，也難以儲存大量疫苗。

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路透社報道，世衛（WHO）牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）加快向各國供應疫苗，已經向144個國家提供9.87億劑新冠疫苗。

聯合國兒童基金會（UNICEF）供應部門總監Etleva Kadilli周四（13日）於歐洲議會上透露，單於上個月，貧窮國家已拒絕了外界經COVAX捐贈的超過1億劑疫苗。

她透露貧國主要因為疫苗的保質期過短，拒絕接收上述劑量疫苗。而且貧國沒有包括雪櫃等充足的儲存設備，但疫苗需要冷藏，因此不得不要求推遲疫苗交貨時間。

也有不少國家的醫療系統負擔過重，再加上國民疫苗猶豫情況嚴重，難以大規模推行接種。

許多國家還面臨著高度的疫苗猶豫和醫療保健系統負擔過重的問題。

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慈善組織CARE引述數據指，約6.81億劑已運抵全球90個貧國，但仍等候安排民眾接種。包括剛果及尼日利亞等超過30個貧國，僅為民眾接種了獲捐的一半劑數疫苗。

共同管理COVAX的全球疫苗免疫聯盟（GAVI）發言人表示，由於上季疫苗交付量急增，尤其是上月的升幅顯著，才出現多個貧國疫苗庫存量高的現象。

GAVI發言人指近期經COVAX運送的大多數疫苗保質期都較長，料過期浪費的可能性不大。

由於不少富裕國家自2020年12月起囤積大部分新冠疫苗劑量，因此當時COVAX僅向貧國供應有限的劑量。

直至多個富國上一季已為大量國民接種兩劑疫苗以及加強劑，開始將剩餘的疫苗劑量捐贈給貧國，出貨量也因而急升。

世衛本月的數據顯示，富國約67%人口已完成接種疫苗，而貧國人口的完成接種率僅得8%。

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責任編輯：鄭錦玲