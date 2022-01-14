  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】貧國上月拒收1億劑捐贈 因就快過期

環球社會熱點 17:09 2022/01/14

分享：

貧國及富國的新冠疫苗供應仍然懸殊，聯合國官員透露貧窮國家上月拒絕了1億劑新冠疫苗的捐贈，主要原因是大部分捐贈疫苗都即將到期。而不少貧窮國家沒有足夠的雪櫃等設備，也難以儲存大量疫苗。

英國研究話戴口罩會變靚啲 男士用呢款效果最好 【下一頁】

路透社報道，世衛（WHO）牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）加快向各國供應疫苗，已經向144個國家提供9.87億劑新冠疫苗。

聯合國兒童基金會（UNICEF）供應部門總監Etleva Kadilli周四（13日）於歐洲議會上透露，單於上個月，貧窮國家已拒絕了外界經COVAX捐贈的超過1億劑疫苗。

她透露貧國主要因為疫苗的保質期過短，拒絕接收上述劑量疫苗。而且貧國沒有包括雪櫃等充足的儲存設備，但疫苗需要冷藏，因此不得不要求推遲疫苗交貨時間。

也有不少國家的醫療系統負擔過重，再加上國民疫苗猶豫情況嚴重，難以大規模推行接種。

許多國家還面臨著高度的疫苗猶豫和醫療保健系統負擔過重的問題。

祖高域正備戰澳網 突再遭澳洲政府取消簽證 【下一頁】

慈善組織CARE引述數據指，約6.81億劑已運抵全球90個貧國，但仍等候安排民眾接種。包括剛果及尼日利亞等超過30個貧國，僅為民眾接種了獲捐的一半劑數疫苗。

共同管理COVAX的全球疫苗免疫聯盟（GAVI）發言人表示，由於上季疫苗交付量急增，尤其是上月的升幅顯著，才出現多個貧國疫苗庫存量高的現象。

GAVI發言人指近期經COVAX運送的大多數疫苗保質期都較長，料過期浪費的可能性不大。

由於不少富裕國家自2020年12月起囤積大部分新冠疫苗劑量，因此當時COVAX僅向貧國供應有限的劑量。

直至多個富國上一季已為大量國民接種兩劑疫苗以及加強劑，開始將剩餘的疫苗劑量捐贈給貧國，出貨量也因而急升。

世衛本月的數據顯示，富國約67%人口已完成接種疫苗，而貧國人口的完成接種率僅得8%。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

祖高域正備戰澳網 突再遭澳洲政府取消簽證
今日
祖高域正備戰澳網 突再遭澳洲政府取消簽證
英國研究話戴口罩會變靚啲 男士用呢款效果最好
今日
英國研究話戴口罩會變靚啲 男士用呢款效果最好
【美國疫情】N95價急升近4倍 CDC傳更新口罩指引
今日
【美國疫情】N95價急升近4倍 CDC傳更新口罩指引
英警不查首相府封城派對 一條件下先重啟
今日
英警不查首相府封城派對 一條件下先重啟
【新冠疫苗】加拿大離婚漢無打針 喪失探望子女權
今日
【新冠疫苗】加拿大離婚漢無打針 喪失探望子女權

你可能感興趣

祖高域正備戰澳網 突再遭澳洲政府取消簽證
今日 15:07
祖高域正備戰澳網 突再遭澳洲政府取消簽證
英國研究話戴口罩會變靚啲 男士用呢款效果最好
今日 15:30
英國研究話戴口罩會變靚啲 男士用呢款效果最好
【美國疫情】N95價急升近4倍 CDC傳更新口罩指引
今日 14:35
【美國疫情】N95價急升近4倍 CDC傳更新口罩指引
疫情 疫苗 世界衞生組織 聯合國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

祖高域正備戰澳網 突再遭澳洲政府取消簽證
祖高域正備戰澳網 突再遭澳洲政府取消簽證
【Omicron變種】美研究指死亡率低逾9成 入院風險較Delta低一半
【Omicron變種】美研究指死亡率低逾9成 入院風險較Delta低一半
【安德魯王子】遭英女王褫奪軍銜 以平民身份受審
【安德魯王子】遭英女王褫奪軍銜 以平民身份受審
印尼人妻出軌罰100鞭 「姦夫」唔認罪僅判15鞭（有片）
印尼人妻出軌罰100鞭 「姦夫」唔認罪僅判15鞭（有片）
英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間17:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款