▲ 【互聯互通】阿里騰訊繼續拆牆 淘寶更新分享功能、微信點擊淘寶連結即可直接打開

工信部去年起倡導內地科網巨企要將產品相互打通，外界關注騰訊 （00700） 旗下微信與阿里巴巴 （09988） 皇牌平台的淘寶之間拆牆，近日電商平台淘寶開通新功能，日後分享淘寶心水產品到微信時，不再需要貼上長長連接編號（內地稱：淘口令），用戶可以將產品連結則到微信聊天內容再發送絡好友，對方可以直接點擊連接直接打開淘寶心水產品頁面。

用戶在淘寶選到心水產品後，點擊淘寶分享，分享組件上的「微信分享」，這個按鈕上會提示「鏈接可打開」，點擊「微信分享」後會出現「鏈接已復制」提示，用戶再點擊「去微信粘貼給好友」，直接打開微信。粘貼在微信聊天中的內容，會提示你「點擊鏈接直接打開」。

圖看點分享淘寶心水產品到微信

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雖然淘寶仍未能一鍵直接在微信分享產品，只是將之前複製一串看不懂的淘口令，改為複制正常的文字和連接，但使用流程較以往簡單，用戶一方面知道分享的商品是什麼，另一方面可直接點開查看、購買，不需要再複雜淘口令到淘寶搜索。

微信在去年9月17日發布《關於微信外部鏈接內容管理規範調整的聲明》，並按照「分階段、分步驟」指導意見，執行第一階段的外部鏈接開放，微信不再限制外部連結的訪問，但是訪問時需要進行一次確認。

2021年11月29日，微信再次對外鏈開放進行更新，屬於第二階段開放，微信在群聊場景下，試行開放電商類外部鏈接直接訪問，淘寶等平台的鏈接，不用二次確認即可直接打開。到目前為止，不管是微信單對單還是群組對話，都能直接打開淘寶等鏈接。

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記者：李哲毅