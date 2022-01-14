【財政預算案諮詢】調查顯示：90%中小企望財政預算案可減免公共費用 盼再推保就業緩解營運壓力

香港青年創業家總商會於7日至13日期間進行「2022 財政預算案諮詢」問卷調查，結果顯示90%受訪者認為本年度財政預算案最急切解決的問題是中小企公司援助，由於疫情反覆，近90%受訪者非常同意政府再度推出電子消費券，鼓勵市民消費。與此同時，亦認為政府需在下個財政年度即時減免利得稅、物業稅、薪俸稅、差餉、地租及地稅、商業登記費等稅項。

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超過90%受訪者期望財政預算案在公共費用減免，近95%更支持縮短各項基金或資助計劃的申請期及再度推出保就業計劃等資助更多不同行業的中小企。此外， 近95%受訪者希望政府能縮短百分百擔保企業低息貸款申請及審批期及延長還款期。另外，有99%的受訪企業認為2022財政預算案應增加中小企市場推廣基金資助額至150萬。

香港青年創業家總商會主席謝海發表示，期望及建議財政預算案能對惠及所有受疫情影響的行業。面對突如其來的第五波疫情，大部分中小企都顯得束手無措，尤其是年關將至，希望特區政府真的要提供及落實「快、狠、準」的補救措施， 建議可以以第四輪防疫抗疫基金為藍本，但要在闊度、深度及速度上優化，尤其是百分百擔保貸款的審批速度，在過去半年有嚴重放慢跡象，對於水深火熱的中小企來說半個月已經非常漫長，但有些個案長達半年都未得到批核。

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責任編輯：羅浩濂