  • 18°C
香港時間 : 2022116日 (日) 09:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【美元定存】美元爆加息搶客戰 恒生加7天美元年息享8.5厘

08:51 2022/01/16

分享：

元旦開局大小行鬥搶美金，包括星展及招商永隆今天加美元定存息。

    點擊圖片放大
    +20
    +19

美國擬加快退市收水，港銀搶美元定期存款亦加劇，近期8間大小行爭相鬥加美元定存息，包括集友新推半年定存享0.8厘，招商永隆更一周3連加，星展、交銀香港、工銀亞洲及建行亞洲亦加不同存期的年息。滙豐（HSBC）則微加3個月年息0.05厘、至0.15厘，在3間發鈔行中屬最高。

至於響頭炮的兩行，分別為恒生 （00011） 新年第一擊，勁加7天年息，從原本的5.5厘驟升3厘，新息率報8.5厘，一躍而成冠絕全城息率。南商也驟加相同短存1厘，新報6厘，跟素來打高息牌的集友看齊；後者則把6厘的截止期，延長至年廿九（1月31日）才屆滿。

單以6個月年息比拼，現呈雙冠王，集友及富邦同報0.8厘居首。如以存款上限計，集友以等值1,000萬港元作封頂額，大戶賺盡料約有4萬港元利息，但須扣除港元兌換美金的買賣差價。

兩聯儲行長料今年加息三到四次【下一頁

專家指，業界趁美國3月底退市前鬥快吸美金，唯恐新興市場走資鬧美元荒。全球亦聚焦聯儲局主席鮑威爾的重頭戲，即1月26日首次議息，本港時間28日公布結果，鮑公在Omicron肆虐下取態仍偏鷹。摩根大通及花旗等大行皆料美國於3月便加息，連同高盛等齊估今年加4次息。

業界忠告，散戶若對美金有需要者，不妨開立美元定期存款，尤其是港銀早已偷步猛加定存息，博滙息兼賺。上商研究部主管林俊泓預期，美元全年約升2%至3%。大新 （02356） 高級經濟師温嘉煒料，美國3月開始加息，且同步宣布縮減資產負債表計劃，美滙指數於首季的上落範圍介乎95至98。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖說，美元滙價已反映3月加息，現約在96關整固，料下半年開始再轉升，主要憧憬縮表收水等。而未來3個月美滙指數預測目標為95.32，半年至1年為96.69，而長期目標是96.4。

更多【高息定存】文章

相關新聞：【港元定存】港元定存最高5.8厘 5大小行鬥加息

【人幣定存】易發發288天人幣定存最高息2.88厘 好意頭存款搶發新年財

【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

滙豐控股（00005） 建行亞洲 工銀亞洲 交銀香港 星展銀行 招商永隆 集友銀行 美滙指數 美元 外幣定期存款

下一篇文章

【網絡安全】網絡攻擊使企業癱瘓　北歐連鎖酒店轉用Chrome OS對抗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】宏利MPF市佔率27%續稱霸 滙豐仍處次席
【MPF】宏利MPF市佔率27%續稱霸 滙豐仍處次席
【人幣定存】易發發288天人幣定存最高息2.88厘 好意頭存款搶發新年財
【人幣定存】易發發288天人幣定存最高息2.88厘 好意頭存款搶發新年財
【MIRROR】滙豐夥姜濤宣傳、1月23日起推出連串新年優惠　「姜糖」有機會獲姜濤廣告卡片
【MIRROR】滙豐夥姜濤宣傳、1月23日起推出連串新年優惠　「姜糖」有機會獲姜濤廣告卡片
【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資
【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資
【港元定存】港元定存最高5.8厘　5大小行鬥加息
【港元定存】港元定存最高5.8厘　5大小行鬥加息
【美元定存】美元爆加息搶客戰 恒生加7天美元年息享8.5厘
【美元定存】美元爆加息搶客戰 恒生加7天美元年息享8.5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款